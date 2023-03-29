元晶19億聯貸到手 大尺寸M10模組產能衝第一

元晶（6443）今（29）日宣布已和兆豐銀行等簽定為期5年的19.096億元聯合授信案。將作為擴產新一代大尺寸M10產線，新增產能已陸續安裝完成，第2季末量產，成為國內M10產能規模的電池及模組廠，持續坐穩國內太陽能模組龍頭寶座。

據了解，除了擴大M10產能外，元晶也計畫引進TOPCon技術，明年上半年導入量產，緊抓住國際太陽能技術發展，並迎合市場對大尺寸及高效太陽能模組的強烈需求。

本次聯貸案由兆豐銀行擔任統籌主辦，邀集合作金庫、土地銀行、彰化銀行、安泰銀行、中國信託、永豐銀行等6家協辦銀行參與。本次聯貸參與熱烈，超額認參達144%，最後以19.096億元順利籌組完成。今日聯貸案由元晶董事長廖國榮與兆豐銀總經理胡光華共同完成簽約。

廖國榮表示，為響應政府推動「根留臺灣加速投資企業」融資專案，加速企業推動淨零碳排，此聯貸案設有溫室氣體排放、用電密集度減量、提高資材平均再利用率及自用再生能源減碳量等ESG相關連結指標。這次聯貸案獲多家銀行支持，表示銀行團除了對元晶近年來在太陽能發展成果大力肯定外，也對元晶致力實踐ESG（環境、社會及公司治理））給予行動支持。

元晶主管進一步補充說，元晶去年在國內太陽能模組市占率已近四成，持續居市場領先地位。元晶並領先國內同業，於2022年最先開始量產大尺寸M6產品，更於同年第3季率先引進新一代M10電池及模組設備，以最先進產品供應綠電安裝需求。目前該公司全年太陽能模組總產能可達1.5 GW（10億瓦），其中八成為領先業界的大尺寸高效能模組。元晶產品也打進美系太陽能屋瓦及低軌衛星等供應鏈，足見產品品質獲得國際大廠肯定。

元晶此次取得聯貸案，將用於擴增第三條M10大尺寸電池及模組產線，新增設備巳陸續進廠，第2季末量產，屆時M10的月產能提升至120MW，換算年產能增至1.5GW，為國內M10最大供應商，將可趕上各系統廠採用大尺寸模組列車。

元晶表示，在能源轉型加上地緣政治競爭的驅使下，全球太陽能技術與產能也將如半導體一樣，成為兵家必爭的目標。

台灣是全球除了大陸以外，少有從電池、模組到電廠一條龍上下游整合的太陽能完整供應鏈。元晶將把握此機遇與優勢，資金將挹注公司中長期營運所需，包括擴大產能、興建倉儲廠、轉投資等使用。並在政府專案及銀行團的全力支持下，立足台灣，放眼全球市場。