快訊

新光三越叔姪之爭塵埃落定 吳昕陽續任總經理

稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

元晶19億聯貸到手 大尺寸M10模組產能衝第一

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
元晶董事長廖國榮今日與兆豐銀總經理胡光華共同簽署19億餘元的聯貸案，將衝刺M10產能及布局下世代TOPCon產品。圖/元晶提供
元晶董事長廖國榮今日與兆豐銀總經理胡光華共同簽署19億餘元的聯貸案，將衝刺M10產能及布局下世代TOPCon產品。圖/元晶提供

元晶（6443）今（29）日宣布已和兆豐銀行等簽定為期5年的19.096億元聯合授信案。將作為擴產新一代大尺寸M10產線，新增產能已陸續安裝完成，第2季末量產，成為國內M10產能規模的電池及模組廠，持續坐穩國內太陽能模組龍頭寶座。

據了解，除了擴大M10產能外，元晶也計畫引進TOPCon技術，明年上半年導入量產，緊抓住國際太陽能技術發展，並迎合市場對大尺寸及高效太陽能模組的強烈需求。

本次聯貸案由兆豐銀行擔任統籌主辦，邀集合作金庫、土地銀行、彰化銀行、安泰銀行、中國信託、永豐銀行等6家協辦銀行參與。本次聯貸參與熱烈，超額認參達144%，最後以19.096億元順利籌組完成。今日聯貸案由元晶董事長廖國榮與兆豐銀總經理胡光華共同完成簽約。

廖國榮表示，為響應政府推動「根留臺灣加速投資企業」融資專案，加速企業推動淨零碳排，此聯貸案設有溫室氣體排放、用電密集度減量、提高資材平均再利用率及自用再生能源減碳量等ESG相關連結指標。這次聯貸案獲多家銀行支持，表示銀行團除了對元晶近年來在太陽能發展成果大力肯定外，也對元晶致力實踐ESG（環境、社會及公司治理））給予行動支持。

元晶主管進一步補充說，元晶去年在國內太陽能模組市占率已近四成，持續居市場領先地位。元晶並領先國內同業，於2022年最先開始量產大尺寸M6產品，更於同年第3季率先引進新一代M10電池及模組設備，以最先進產品供應綠電安裝需求。目前該公司全年太陽能模組總產能可達1.5 GW（10億瓦），其中八成為領先業界的大尺寸高效能模組。元晶產品也打進美系太陽能屋瓦及低軌衛星等供應鏈，足見產品品質獲得國際大廠肯定。

元晶此次取得聯貸案，將用於擴增第三條M10大尺寸電池及模組產線，新增設備巳陸續進廠，第2季末量產，屆時M10的月產能提升至120MW，換算年產能增至1.5GW，為國內M10最大供應商，將可趕上各系統廠採用大尺寸模組列車。

元晶表示，在能源轉型加上地緣政治競爭的驅使下，全球太陽能技術與產能也將如半導體一樣，成為兵家必爭的目標。

台灣是全球除了大陸以外，少有從電池、模組到電廠一條龍上下游整合的太陽能完整供應鏈。元晶將把握此機遇與優勢，資金將挹注公司中長期營運所需，包括擴大產能、興建倉儲廠、轉投資等使用。並在政府專案及銀行團的全力支持下，立足台灣，放眼全球市場。

太陽能 元晶 兆豐銀行

延伸閱讀

比亞迪王傳福談汽車電池：存儲類依然強勁 消費類在放緩

外送換騎Gogoro前進印度！攜手Zomato及Kotak Mahindra Prime建立合作夥伴

《惡靈古堡4 重製版》艾殊莉也被玩壞！坦誠相見礙你視力 各位阿昂hold得住嗎？

太陽能訂單能見度 看到Q3季底

相關新聞

新台幣貶7分 收30.455元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.455元，貶7分，成交金額9.66億美元。...

新光三越叔姪之爭塵埃落定 吳昕陽續任總經理

百貨龍頭新光三越今舉行董事會，改選董事長，新光金前董事長吳東進代表的泛新光體系意圖爭取董座，與現任總經理吳昕陽代表的吳東興家族再次上演叔姪之爭，最終由新纖董事長吳東昇擔任董座，日方代表田中豊彥擔任副董事長，吳昕陽續任總經理。...

新光一號6不動產公告標售 天母這棟底價114億元

新光一號不動產投資信託基金持有的所有不動產今(29)日公告公開標售，六棟標的合計底價約297億元，不動產類型含括辦公室、...

清明連假 台灣人壽保戶服務不打烊

清明連續假期將至，中國信託金控子公司台灣人壽今（29）日表示，4月1日至5日服務不打烊，若保戶有投保、繳費、借款、理賠、...

連假瘋出國 富邦人壽籲規劃旅平險提升保障

長達五天的清明連假即將到來，富邦人壽今（29）日提醒民眾，出遊前別忘了規劃旅行平安險，上網即可投保，讓您玩得更安心。

立委共識高、細節待確認 權證避險降稅再等等

立法院財政委員會今（29）日審查權證避險降稅《證交稅條例》修正草案，雖整體共識度高，但國民黨立委、財委會召委羅明才裁示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦