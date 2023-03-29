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蔡總統今出訪友邦 出發前發表談話

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡英文出訪，搭機前向媒體揮手。（記者黃仲明／攝影） 黃仲明
蔡英文出訪，搭機前向媒體揮手。（記者黃仲明／攝影） 黃仲明

蔡總統今（29）日午間啟程前往瓜地馬拉貝里斯等友邦國家，展開十天九夜的「民主夥伴共榮之旅」。總統在登機前發表談話，說明此行是要展現台灣深化和友邦交流合作的決心，同時更要清楚傳遞三個訊息：第一，台灣會堅定地捍衛自由民主價值，持續地做國際社會良善的力量。第二，台灣作為全球經濟的關鍵力量，會持續追求和友盟國家的共榮發展。第三，台灣走向世界的決心，只會越來越堅定。讓我們為自由民主前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行。

總統致詞內容為：

我們就要出發訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯，並且在行程中，過境美國紐約及洛杉磯。

過去三年多來，疫情雖然影響了全球人員往來，但沒有阻礙台灣與世界的交流。台灣始終和全球民主夥伴站在一起。在面對疫情衝擊的時候，伸出彼此的雙手，相互幫助；在威權主義擴張之際，共同站穩腳步，守護自由民主。

這趟「民主夥伴共榮之旅」，正是要展現我們深化和友邦交流合作的決心，同時更要清楚傳遞三個訊息：

第一，台灣會堅定地捍衛自由民主價值，持續地做國際社會良善的力量。

這三年多來，面對全球疫情、俄烏戰爭、天災巨變等重重挑戰，只要國際社會有需要，台灣就會貢獻心力；而當台灣面臨難關，民主夥伴也會對台灣溫暖馳援。

透過這次出訪，我要感謝民主夥伴「挺台灣」，也要告訴全世界，民主的臺灣，堅定地捍衛自由民主價值，更會持續作為國際社會的良善力量，延續「善的循環」，強化全球民主韌性。

第二，台灣作為全球經濟的關鍵力量，會持續追求和友盟國家的共榮發展。

我們會和友邦及理念相近的國家，在農業技術、醫療公衛、婦女賦權、數位經濟以及供應鏈安全等領域，進行更密切的交流，展開更廣泛的合作。

尤其在後疫情時代，台灣是全球供應鏈重組不可或缺的角色，我們會抓住更多機會，加強和友盟國家合作，為全球疫情後的經濟復甦，貢獻關鍵力量。

第三，台灣走向世界的決心，只會越來越堅定。

台灣是世界的臺灣。帶領台灣走向世界，也讓世界走進臺灣，是我們執政的重要目標。外來的壓力，不會阻撓台灣走向世界的決心，我們冷靜自信、不屈服、不挑釁。

台灣會堅定走在自由民主的道路上，走向世界。這條路雖然崎嶇，但臺灣並不孤單。我們就要帶著這樣的信念，闊別三年再次前行，為自由民主前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行，謝謝大家。

包括國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、外交部次長俞大㵢、僑委會副委員長呂元榮、使節團團長暨聖文森及格瑞納丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）、貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）及瓜地馬拉駐臺臨時代辦歐蒂絲（Daniela Ortiz Figueroa）等均到場送機。

疫情 貝里斯 瓜地馬拉

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