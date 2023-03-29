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立委共識高、細節待確認 權證避險降稅再等等

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

立法院財政委員會今（29）日審查權證避險降稅《證交稅條例》修正草案，雖整體共識度高，但國民黨立委、財委會召委羅明才裁示，由於今天提案較多，請財政部多溝通，證交稅條例擇期再審，券商期待的權證避險降稅，還要再等等。

政院版證交稅條例修法版本，擬將權證避險交易稅率，從原本千分之3降至千分之1，實施五年，並設有日出條款，在總統公布生效後六個月上路，同時要求券商應將權證避險專戶交易明細列具清單，依規定期限送交國稅局。

權證避險降稅已推動十年有餘，今日終於在立院財政委員會「重見天日」，歷經整個上午詢答，召委羅明才裁示，法案擇期再審。換言之，今日完成詢答程序後，下次再排案將真正進入實質審查。

民進黨立委吳秉叡在質詢時表示，權證避險降稅大家都支持，希望台灣資本市場能夠活絡、健全，但對於細節執行，如何確保哪些屬於避險所需、哪些不是，財政部及金管會要積極把關。財政部長莊翠雲表示，一定會嚴謹訂定相關子法。

國民黨立委賴士葆指出，權證避險降稅大家都支持，推動已十餘年，他質疑既然這麼重要，為何僅實施五年，而非降稅常態化？難道是在刷存在感？莊翠雲回應，稅率調降要合宜，因此以五年為期，再來檢討成效。

民進黨立委江永昌提案減稅範圍擴及指數投資證券（ETN）避險交易，不過財政部、金管會皆表示，希望優先推動權證避險交易降稅，但江永昌認為，權證避險交易量相對大，ETN避險交易較小，不應「放大抓小」，希望財政部重視他的提案。

民進黨立委林楚茵則表示，權證避險降稅能創造券商、投資人、稅收三贏，越早施行就能越早達成，目前財政部仍訂有六個月準備期，請財政部研議縮短，讓投資利多能早日上路。

權證 財政部 國民黨

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