「孫東寶導入行動支付」打響第一砲！悠遊卡、悠遊付獨家上線

台灣的夜市美食中，牛排絕對是CP值最高的選擇，在鐵板上滋滋作響的肉排讓饕客忍不住食指大動，全台共有118家門市的孫東寶是台式牛排的領導品牌，疫情過後看好無現金支付的潛力，首次導入行動支付，特地選擇同為國民品牌的悠遊卡，作為跨入無現金支付的第一步，

孫東寶加盟總部表示，經過疫情的洗禮與數位時代的來臨，來自於更多消費者回饋希望能使用行動支付，減少現金接觸，也省下找零的麻煩，為了更貼近消費者的需求，這次實體店家首次導入行動支付選擇覆蓋率第一名的悠遊卡與悠遊付，讓老饕們能更快速、方便地享用美食。

歡慶孫東寶全面上線，即日起至孫東寶大安羅斯福店、北投石牌店單筆消費699元，以悠遊卡結帳即贈送造型悠遊卡一張(每店限量100張)，以悠遊付結帳則贈送悠遊環保帆布袋一只(每店限量100份)，單筆消費限兌領1份，恕不累贈，數量有限贈完為止，除了精選店家的滿額贈活動外，後續還會再推出全面回饋活動，愛吃孫東寶的你可以敲碗期待。

此外，悠遊付自4月1日至6月30日，筆筆消費回饋2%的活動持續進行中，針對餐飲通路也會陸續推出加碼回饋，無論是單純想填飽肚子，或是朋友、家族聚餐，結帳時秀出你的悠遊付結帳，享用美食又能拿到好康，是你享用美食的最佳夥伴。