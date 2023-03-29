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央行升息這族群最失血 一年內利率從1.5%奔2.1%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖為房市示意圖。記者游智文／攝影
圖為房市示意圖。記者游智文／攝影

依據金融聯徵中心最新資料，去年全年新增房貸借款人，以年齡層區分，30到40歲人數佔比35%最高，其次為40到50歲占30%。

此外，各年齡層去年平均貸款利率在一年內從1.5%上下，上升到2%左右。40歲至50歲在去年12月平均房貸利率已到1.99%，50歲以上在平均貸款利率已破2%，60歲以上則達2.12%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，30歲上下多為首購，40歲至50歲通常有換屋需求，30至50歲為主力購屋族群，至於在各年齡層的房貸利率一般會考量年齡風險，因此年齡越高利率越高，央行升息時，增加的利息也更多。

央行去年4度升息，共升2.5碼(0.625%)，觀察聯徵中心公布去年各年齡層平均房貸利率，1月到12月各上升0.51到0.58個百分點，30至40歲平均房貸利率從1月1.41%到12月增加到1.93%，40至50歲則從1月1.46%上升至1.99%。

若以貸款1千萬、20年期、本息均攤還款方式，計算各年齡層每月還款金額，從每月4萬多，增加至5萬元，每個月增加2,300到2,700元，相當於一年增加3萬元上下的貸款負擔。

郎美囡指出，央行去年第4次升息在12月中旬，因此去年12月的平均房貸利率應該只反應到前3次升息，利率卻已大幅成長，40至50歲的主力換屋族去年12月的平均房貸利率已逼近2%。今年3月又升半碼，可能拉長換屋族的購屋猶豫期。

此外，去年下半年到今年交屋的預售屋買方對升息也相當有感，因2年前購買預售屋時房貸利率低，利率大約都在1.4%以下，當時以低利計算交屋後的房貸負擔，與當下2%左右的利率有不小差距，且完全超出預期。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示認為，雖然年齡也是銀行放款考量之一，但穩定的收入與信用會是最後關鍵；另外美國聯準會雖態度轉鴿，但面對物價壓力，我國央行在利率還有空間，因此建議買方計算貸款負擔時，可多抓0.25%到0.5%，測試貸款資金彈性，避免央行持續升息導致財務緊迫。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

房貸 升息

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