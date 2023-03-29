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元大證金獲中華信評展望穩定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大證金日前獲得中華信評授予長期發行體信用評等為twAA」，短期發行體信用評等為twA-1+，評等展望穩定，在資本與獲利水準面，擁有強健的資本水準及穩定的資產品質，加上國內融資業務表現優異，彰顯金控資源共享充分發揮綜效。

元大證金表示，近年來國人存股風潮搭配除權息行情，投資標的多以高息低波、耐震且具成長型的股票為主，以訴求一籃子投資的ETF最為小資族青睞。存股同時搭配股票借貸活化資產，亦為投資人靈活變現的理財顯學。

元大證金的「股票金好借」App提供借款低利率優惠，活動期間持專案標的，借款30萬（含以上）利率1.97 %（起）低利率；免開辦費、手續費及帳戶管理費，隨借隨還，到期才繳息，為投資人輕鬆省荷包；線上開戶免下載App，運用OCR光學字元辨識技術，資料自動帶入快速完成開戶，方便長期投資活化股票資產再運用的投資人；元大證金提供投資人由線上開戶到借款一條龍服務。

股票 元大

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