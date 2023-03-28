新光金通過長期募資案 擬辦20億股現增或私募案

新光金（2888）今（28）日公告董事會通過長期募資案，擬發行20億股私募或現增及發行不超過50億元上限的可轉換公司債，將交今年股東會討論。

新光金董事會通過長期募資案，其中要辦理私募或現金增資20億股，或是發行國內轉換公司債不超過50億元「擇一或二者以上搭配」以籌措長期資金，擬發行之總股數以不超過20億股，國內轉換公司債發行總面額以不超過新台幣50億元為原則。

新光金表示，本次長期資金募集案計畫內容（包括但不限於實際發行價格、轉換價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項），擬提請股東會授權董事會或董事長視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

若採私募辦理，特定人資格須符合證券交易法第43條之6規定，並以國內外大型機構為優先考量，以引進國內外大型企業，成為長期穩定之策略性投資人，透過資金參與、業務合作及經驗交流提升市場競爭力。

新光金表示，私募資金用途為充實營運資金、穩健財務結構、提升資本適足率、償還借款或因應公司長期策略發展所需等一項或多項用途，不採用公開募集理由為引進國內外大型機構資金、技術、經驗及通路等，使策略夥伴能一次取得本公司股權，私募之有價證券於三年內不得自由轉讓，更能確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；此外，辦理私募可維持公司股價之穩定性。

此外，新光金亦公告董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債，金額50億元，主要將用以償還今年底前到期的國內第五次無擔保轉換公司債，承銷方式為採詢價圈購方式辦理公開銷售。