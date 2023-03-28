新光金通過長期募資案 擬辦20億股現增或私募案

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

新光金（2888）今（28）日公告董事會通過長期募資案，擬發行20億股私募或現增及發行不超過50億元上限的可轉換公司債，將交今年股東會討論。

新光金董事會通過長期募資案，其中要辦理私募或現金增資20億股，或是發行國內轉換公司債不超過50億元「擇一或二者以上搭配」以籌措長期資金，擬發行之總股數以不超過20億股，國內轉換公司債發行總面額以不超過新台幣50億元為原則。

新光金表示，本次長期資金募集案計畫內容（包括但不限於實際發行價格、轉換價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項），擬提請股東會授權董事會或董事長視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

若採私募辦理，特定人資格須符合證券交易法第43條之6規定，並以國內外大型機構為優先考量，以引進國內外大型企業，成為長期穩定之策略性投資人，透過資金參與、業務合作及經驗交流提升市場競爭力。

新光金表示，私募資金用途為充實營運資金、穩健財務結構、提升資本適足率、償還借款或因應公司長期策略發展所需等一項或多項用途，不採用公開募集理由為引進國內外大型機構資金、技術、經驗及通路等，使策略夥伴能一次取得本公司股權，私募之有價證券於三年內不得自由轉讓，更能確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；此外，辦理私募可維持公司股價之穩定性。

此外，新光金亦公告董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債，金額50億元，主要將用以償還今年底前到期的國內第五次無擔保轉換公司債，承銷方式為採詢價圈購方式辦理公開銷售。

新光金

延伸閱讀

匯損影響！新光金元月獲利衰退 每股虧損0.25元

他存股新光金（2888）怨心寒！網笑翻籲：買00878和這2檔

相關新聞

2月壽險虧損還沒完！3月有機會化解 但這兩大危機未除

2月台幣貶值又逢台美利差持續擴大，壽險業得一手增提外匯準備金、另一手又得砸大錢支付避險費用，增提又砸錢「兩頭燒」持續燒掉...

避險成本太高及業務虧損 保險業2月稅前虧47億

受春節連假效應影響，2月有大型產險公司防疫險理賠損失高於預期，產險業2月稅前虧損新台幣13億元，累計前2月稅前轉虧1億元...

國票金遭控會議記錄避監控 公司回應：記錄審核無不妥

接近國票金控（2889）5月底董事改選日期，國票金控大股東再出招。國票金控董事魏憶龍今（28）日舉行記者會指出，日前收到...

銀行業危機對亞洲區的擴散風險 亞洲應能抵禦這次風暴

歐美銀行業面臨困境，令人憂慮另一場金融危機可能一觸即發。這對亞洲及區內增長前景將會造成甚麼程度的影響，多元資產團隊環球宏...

股匯齊跌 新台幣升轉貶收30.385元

歐美銀行業危機利空淡化，美元指數回落至102，出口商拋匯又再推一把，助攻新台幣匯率早盤重返30.2元，不過外資午後偏向匯...

存款族樂！郵局明起調整存款利率 1年期定儲固定利率增至1.6%

中央銀行3月23日宣布升息半碼（0.125個百分點），中華郵政今（28）日宣布宣布跟進調整存款利率，調升幅度為0.115...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦