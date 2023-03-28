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金管會推機構投資人「揪團議合」 可成條款明年可適用

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

日前機殼大廠可成（2474）遭外資股東共同連署，要求修改公司章程，將股利政策從董事會改由股東會決議。金管會今（28）日就表態，將推動機構投資人「揪團議合」平台，被外界稱為「可成條款」，金管會證期局表示，將由集保建置平台，機構投資人未來可揪團在平台上登記，對上市櫃公司有哪些待改善的地方提出意見。

金管會證期局發行組組長尚光琪指出，可成案例就是共同議合的模式，但為了避免介入經營權之爭，還需要充分蒐集國外市場情況，再進一步訂定相關規範。她強調，共同議合是協助企業永續發展非常重要的力量，共同議合即是團結力量大，公司較會依照機構投資人的要求改善。

她提到，目前在技術上不是問題，只是操作上要非常審慎，會先由集保結算所設置平台，之後將盡職治理報告數位化，條件成熟、配合國際規範蒐集完成就會推出平台。

集保結算所總經理陳德鄉表示，目前會先進行資訊揭露，評估哪些議案、哪些人有興趣參與，類似揪團進行共同議合，將來會採取什麼模式，還要等資料蒐集後再進一步評估。可確定的是，投票結果的資訊集中揭露，這部分對公司治理評鑑是比較重要，希望今年底就可完成。

他表示，機構投資人對每一個議案的投票、贊成、反對，甚至包括理由，皆會透過集中的資訊揭露對外公開，盡職治理報告書部分，明年會先推出試用版。

此外，金管會證期局長張振山表示，2023年也規劃由證券暨期貨市場發展基金會（證基會）成立國內的投票顧問工作，例如某家公司的股東會共五個議案，針對同意或不同意的議案將提供意見，目前已進行委外研究，評估我國設立投票顧問機構的可行性，後續法治作業等報告結果出來才能決定，至少要到明年才會適用。

股東會 金管會

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