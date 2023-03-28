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國票金遭控會議記錄避監控 公司回應：記錄審核無不妥

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
董事魏憶龍今（28）日舉行記者會指出，疑似有媒體背景副董事長直接參加公司內部管理會議，介入公司日常營運，但會議記錄並未記載，呼籲主管機關應該徹查處理。國票金控。報系資料照片
董事魏憶龍今（28）日舉行記者會指出，疑似有媒體背景副董事長直接參加公司內部管理會議，介入公司日常營運，但會議記錄並未記載，呼籲主管機關應該徹查處理。國票金控。報系資料照片

接近國票金控（2889）5月底董事改選日期，國票金控大股東再出招。國票金控董事魏憶龍今（28）日舉行記者會指出，日前收到金控內部員工吹哨者檢舉，今年2月至3月，共計4場會議錄音檔，疑似有媒體背景副董事長直接參加公司內部管理會議，介入公司日常營運，但會議記錄並未記載，呼籲主管機關應該徹查處理。

國票金控晚間對此回應，本公司每周由董事長及總經理召開主管會議及工作會報，係內部溝通董總幕僚性質會議，並非公司章程及董事會所規定召開會議。國票金指出，該會議由主管向董事長及總經理彙報每周工作情形，如董總有所指示工作方向，將於會議上記錄、追蹤，做成會議記錄。副董事長並非必要參加該周會之督責主管，無一定列席需要，故議程及會議記錄皆不特別記錄副董事長當周是否列席。

國票金強調，本公司近三年每周工作會報或主管會議之記錄，皆由負責會議記錄部門督責主管陳冠舟副總經理，及本公司前任丁予嘉總經理及現任蘇松輝總經理，詳細審閱批核記錄內容，應當未有不妥之處。

根據相關金控主管會議議事錄以及錄音檔等資料，魏憶龍提出三大疑點。第一，2月以來計有四場工作會報以及主管會議會議中，似有具有媒體背景的副董事長直接參加公司內部管理會議，介入公司日常營運。第二，依據國票金控職權負責處理相關規定，副董事長似乎無實權，於公司內部職權劃分以及一般公文流程，並無准駁之權限，非屬具有實質首長性質的業務。

第三，如果副董事長有參加會議，會議記錄並沒有記載副董事長與會以及發言內容，律師認為，是否有涉及製造虛假會議紀錄，逃避監管、欺瞞，可能構成刑法業務上登載不實等罪。

此外，魏憶龍認為，金管會曾經函示產金分離原則，如果非金融事業董事長兼任金融公司董事職務，內部權責劃分以及一般公文流程中，不具准駁權。

魏憶龍認為，此事涉及公司治理原則，且指出所有董事會開會紀錄，都提請所有董事要按照善良管理原則義務、公司治理精神，今天還從法律人角度呼籲，希望主管機關重視徹查。

國票金控 金管會 股東

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