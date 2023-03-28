銀行業危機對亞洲區的擴散風險 亞洲應能抵禦這次風暴

歐美銀行業面臨困境，令人憂慮另一場金融危機可能一觸即發。這對亞洲及區內增長前景將會造成甚麼程度的影響，多元資產團隊環球宏觀策略聯席主管Sue Trinh表示，若全球經濟能避免硬著陸，而且美元融資成本維持低水準，亞洲應能抵禦這次風暴。

歐美當局均迅速採取果斷行動，冀能恢復市場信心。但即使當局已竭盡所能，投資者仍忐忑不安。眾多不明朗因素揮之不去，令市場信心受壓，投資者憂慮銀行業的穩健程度，3月中旬的市場事件可能造成的經濟衝擊，以及其對央行政策的影響。事實上，目前大部份央行仍致力抑制通膨。

Sue Trinh指出，目前來看，相關風險有限。雖然數家亞洲創投及科技初創公司受該等銀行的事件影響，但看來風險不大，而且甚少企業公開承認蒙受重大虧損。若歐美銀行體系的問題愈演愈烈，導致投資者的避險偏好飆升，平心而論，最受影響的將會是經常帳赤字龐大、因而依賴外國資金的亞洲經濟體。

整體來說，除了紐西蘭、菲律賓和泰國外（赤字占其GDP高於3%），Sue Trinh認為亞洲的經常帳赤字溫和。雖然目前出現一些壓力跡象，但大部份指標仍遠低於危機水準。自從歐美銀行業問題曝光以來，許多亞洲貨幣兌美元實際上有所升值。

自3月9日以來，金融狀況已經收緊，但與去年年中比較仍相對寬鬆；然而，當地銀行的信心減弱及避險偏好上升，可能導致貸款增長放緩。從更廣泛的角度來評論，信貸狀況趨緊和全球經濟增長減慢，很可能會增加不良貸款的風險。誠然，最受影響的將會是近來大幅提高其國內利率、並導致償債成本顯著上升的經濟體，例如南韓，其情況或許值得關注。

若某些經濟體有許多金融機構的受監管資本水準偏低，其相對區內其他市場可能較易受到衝擊；就此而言，印度可能是其中之一。全球金融狀況收緊，導致需求減弱，亦可能使亞洲出口受壓。，一些尤其依賴與美國和歐元區進行貿易的經濟體最受影響，包括越南、馬來西亞及台灣。

Sue Trinh認為，亞洲區內各地的貨幣政策走向可能出現多種情境，包括一、一切如常：在過去一年，亞洲央行因應當地通膨走勢制定的貨幣政策，比美國聯準會這次升息周期的政策力度更大。因此，許多區內央行已轉持溫和立場，例如泰國和越南。然而，菲律賓及印度近日在對抗通膨方面受挫。因此，在菲律賓3月23日升息一碼後，相信印度儲備銀行在下一次議息會議應也傾向進一步升息。

二、銀行業面對衝擊，促使央行調降原先的政策路徑：在這情境下，預料印度儲備銀行和菲律賓央行轉趨審慎，可能會較預期提早結束升息周期。

三、金融業壓力加劇，融資成本及美元飆升：若這情況發生，部份區內央行可能被迫進一步升息，以支持其貨幣匯率。對於外匯儲備有限，因而高度依賴外國資金的經濟體來說會構成主要風險。就此，泰國、菲律賓、印度、印尼及馬來西亞日漸受到關注。

理論上，導致近日一家專注科技業的美國貸款機構倒閉的問題，亦可能會在亞洲銀行業浮現；然而，有可能發生並不意味必然會發生。Sue Trinh認為這屬未知之數。重要的是，源於這次事件的風險擴散至亞洲銀行業的可能性看來有限：區內銀行資本充裕，受相關事件影響的直接風險輕微。再者，相關銀行的流動性覆蓋率高，而且存款基礎普遍較穩固。另外，值得注意的是，企業存款也高度分散於不同行業。

Sue Trinh表示，由於與過去的危機時期比較，目前區內經濟體的財政及宏觀穩定性普遍較佳，因此近日的銀行業恐慌直接擴散至亞洲的風險有限。就亞洲區前景而言，更重要的是這次事件對全球增長、美元融資狀況及美元強勢帶來的影響。若全球經濟能避免硬著陸，而且美元融資成本維持低水準（美元匯價持續低於2022 年高點），亞洲應能抵禦這次風暴。