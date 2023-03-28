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元大期啟動國際金融人才招募計劃

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

期貨業為金融各大領域中最為國際化的產業，除了全天候交易時段可與多國接軌外，與全球各國交易所也保持密切合作關係，去年國外期權市場交易量更達到2,438萬口，創下近十年新高，更加凸顯期貨商在國際競爭力與國際人才培育的重要性。元大期貨（6023）身為期貨市場領導品牌，具有業界最多全球16家國際交易所會員資格，並於去年取得金管會核准投資新加坡子公司，為培育國際人才，啟動2023年「國際經紀人招募企劃」，深入多所大專院校辦理校園徵才活動，擴大招募優秀人才，為期貨產業增添優秀新血。

延續培養全球化跨領域專業金融人才之理念，元大期今年以「眾星期聚 放眼亞太」為核心主軸，招募「國際經紀」、「通路服務」、「槓桿業務」等領域人才，透過金融理論與實務應用一系列專業訓練課程，在高階主管及優秀經紀人的帶領下，將實務投資經驗與金融知識傳承，培養出具備「業務力、國際觀、專業度」的下一代跨領域金融人才，歡迎對加入龍頭期貨商有意願者踴躍投遞履歷！

元大期的人才培育績效已連續兩屆獲得金彝獎「傑出人才培育」團體獎，以及連續四屆的「期貨傑出人才」個人獎之榮譽肯定，近年更積極打造安全溫暖的工作環境，於2021年取得ISO45001:2018職業安全衛生管理系統建置認證，更於今年獲頒勞動部永續報告公開職業健康與安全指標績優企業，並提供優於法規之員工福利，例如在疫情嚴峻期間，給予每位第一線服務同仁新台幣一萬元之防疫津貼，以關懷與實際行動展現對員工的照護，致力於打造幸福的企業文化。

元大期歷年與國內外多達10所之大專院校進行產學合作，由高階主管親自授課傳遞期貨知識，並每年辦理校園實習活動，協助年輕學子養成職場硬實力及軟實力，亦提供實習表現優異的學生在畢業後可直接留任的機會；今年度為第五年舉辦「全國大專院校槓桿保證金模擬交易競賽」，期望透過攜手校園，幫助學生累積實務經驗，建構產學共好的正向循環。

期貨 元大 大專

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