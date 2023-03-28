英業達擴大精準健康版圖 與南山人壽合作

英業達（2356）集團旗下榮文生醫自創立以來，便致力於研發和推廣「循環腫瘤細胞檢測」（Circulation Tumor Cell檢測，以下簡稱CTC檢測），並積極拓展異業合作。近日與南山人壽健康促進外溢保單合作，結合傳統的腫瘤生化指標及先進的CTC檢測服務，協助保戶提早了解自身罹癌風險。

癌症一直蟬聯十大死因中的頭號殺手，但初期並無明顯症狀，因此早期發現、早期治療尤其重要，CTC檢測便是一個早期發現癌症的利器之一。循環腫瘤細胞(Circulation Tumor Cell，CTC)是指從腫瘤生長處進入血液並隨著血液循環至體內各處的癌細胞。這些細胞隨著血液循環至其他器官就有機會生長成轉移性腫瘤。

為了偵測在血液中循環的CTC，榮文生醫耗時五年，利用獨家負向篩選技術所開發出之全自動化循環腫瘤細胞檢測系統，可以在血液中偵測到極稀少的CTC，即時反應出罹患癌症的風險。因此CTC檢測不僅幫助早期發現及早期治療癌症，並可作為治療過程及追蹤之輔助檢測，更重要的是檢測過程中僅需抽取少量血液，因此對身體無任何副作用。

榮文生醫總經理曾慶安表示，榮文生醫自2020年獲得第十七屆國家新創獎的肯定後，過去這幾年不僅成功將CTC檢測導入國內各大醫學中心及區域醫院，更積極拓展海內外癌症檢測市場。榮文生醫本次與南山人壽健康促進外溢保單合作，凡投保該保單之被保險人，可免費享有榮文生醫提供之CTC檢測服務，評估自身是否有罹癌的風險，以達到個人健康促進防癌的目的。

此外，為了提昇保戶使用CTC檢測的服務體驗，榮文生醫也與超過百家診所及檢驗所合作，讓全省各地的保戶都能就近完成CTC檢測。

南山人壽商品精算資深副總陳維新表示，南山人壽近期推出的南山人壽多享溢利率變動型終身壽險（定期給付型），除提供壽險保障外，被保險人如於條款約定期限內完成CTC檢測，自第二保單年度起可再享應繳保險費(不含附約、附加條款及批註條款)2%折減，鼓勵被保險人及早透過CTC檢測技術搭配傳統健檢的腫瘤生化指標，對自身是否有罹癌風險有更加全面的認知，進而達到早期發現和治療的效果，並加強自我保健的意識，與南山人壽致力推廣的健康促進概念不謀而合。