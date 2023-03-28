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ETN避險交易也降稅？財政部回應了

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

立法院財政委員會明（29）日將審查權證避險降稅修法，財政部今（28）日出爐的書面報告指出，修法有利創造有利投資環境，活絡股權市場交易，對於立委提案將減稅範圍擴及指數投資證券（ETN）避險股票，財政部表示須由金管會另行評估。

金管會則說，ETN商品掛牌迄今滿三年半，目前掛牌計30檔，總流通在外金額約僅24.77億元，去年ETN避險賣出股票僅繳納476萬元證交稅，規模尚屬有限，建議維持政院版本，優先推動權證避險降稅。

政院版《證交稅條例》修法版本，擬將權證避險交易稅率，從原本千分之3降至千分之1，實施五年，並設有日出條款，在總統公布生效後六個月上路，同時要求券商應將權證避險專戶交易明細列具清單，依規定期限送交稅捐稽徵機關。

財政部指出，修法將改善權證造市品質，創造有利投資環境，提升權證流動性，活絡股權市場交易。

目前立法院除政院版，國民黨立委曾銘宗、民進黨立委江永昌、台灣民眾黨立法院黨團也分別提出修法版本，財政部指出，大多數修法內容與政院版大致相同，其中江永昌版本增列ETN避險股票交易也按千分之一稅率課徵，財政部建議應由金管會視證券市場整體發展情形另行評估，此次修法敬請支持行政院版本。

權證 財政部 ETN

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