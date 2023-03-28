永豐金黃蔭基：樂看台股大小牛行情 壓台6月不升息

永豐金（2890）今（31）日下午舉行法人說明會，首席經濟學家黃蔭基博士認為，今年台灣「通膨漸漸落，景氣步步高」，看全年GDP可保二，CPI第2季降至2％以下，低於央行預估2.01％，央行雖保留升息空間，但預期台美此波升息循環已經進入末端，新台幣重貼現率升至1.875％為最終利率，美國將再升息1碼（0.25個百分點），總計這波升息循環20碼，美終端利率5~5.25％。

黃蔭基指出，因此今年要相對謹慎看待房市，房貸利率走高，房價有鬆動可能性。

但股市動盪仍會持續一段時間，短線震盪不會跌14900，目前還算高點，「最好再等一下」，今年看股市「大牛」與「小牛」，黃蔭基指出，「大牛估看17000，小牛看16600」，永豐今年看股市「樂觀」。

今年是否會看到降息？黃蔭基認為「台美都不會」，雖然要動態調整看金融市場波動，但目前流動性並沒有出現特別大困擾，降息是為了增加流動性。目前信用風險已經出現，銀行股價反映下跌，已經出現銀行倒閉，接下來需觀望是否有流動性風險。

對於歐美金融業持續爆發地雷，黃蔭基指出，後續必須觀望美國中小銀行、歐洲大銀行是否再出事，包括歐洲大型銀行流動性風險必須持續觀察。

對於台灣景氣，樂看產業持續消化庫存，永豐金控估2023年全年可保2、估2.11％，略低於2022年的2.45％，並逐季成長，從第1季衰退0.35％，到第2季2.6％、第3季2.86%、第4季3.25％。

黃蔭基說，台灣景氣藍燈雖然已經四個，但個人認為頭過身就過，度過第1季將會越來越好，最終全年應可保2。

觀望美元指數，黃蔭基指出，美國升息已經接近尾聲，受到中國大陸提出和平協議，俄烏戰爭地緣性政治影響似乎不如美國升息接近尾聲大，目前美元落30.3元，估短線將往29.8元靠近。但唯一需要注意，為美元是否因受到地緣政治避險因素，導致美元走強。