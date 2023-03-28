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美銀行擠兌 永豐金總座朱士廷：台灣金融業不會有流動性問題

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐金控今(28)日舉行2022年第四季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，2022年累計全年淨收益與稅前淨利續創歷年新高，全年利息淨收益年成長21.6%，也是在14家金控中成長率最高。記者楊筱筠／攝影
永豐金控今(28)日舉行2022年第四季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，2022年累計全年淨收益與稅前淨利續創歷年新高，全年利息淨收益年成長21.6%，也是在14家金控中成長率最高。記者楊筱筠／攝影

美矽谷銀行暴雷，存款戶擠兌，歐美金融業接連出事，但永豐金控（2890）總經理朱士廷今（28）日在法說會上指出，台灣300萬以下保障存款戶達98％，加以金融業獲利動能、逾放比、資金流動性都相當良好，「台灣要發生（擠兌）這樣狀況不太可能」。

被詢問到永豐金控今年對壽險業布局？朱士廷表示，壽險型金控未來有很多挑戰需要面對，謹慎觀察，短期投資保險將謹慎，因包括接軌會計準則挑戰很大，「短期不太會著墨，除非有特殊情況」。

永豐金控完成增資，有何種資金使用更有效率作法？永豐銀總經理莊銘福指出，去年計畫進可攻退可守，啟動增資，就是提高資本適足率，面對今年上半年，假設企業消化庫存良好，下半年景氣回溫，就有資本可以做生意，今年目標仍是微幅成長，整體景氣最快去年底、今年年初應該就會度過冷冬。

永豐金2022年ROE 10.08%，躍居14家上市金控第一名，連兩年維持10%以上 ，全年淨收益、稅前淨利續創歷年新高，主要受惠於升息循環、銀行生息資產量與率都增加所致。

朱士廷今日公布以上好消息。他解釋永豐金控ROE去年登上14家金控第一名兩大原因。

第一，去年壽險為主金控受到全球股債波動影響，經營辛苦，證券為主金控受到成交量大幅滑落，永豐金控以銀行為主體，子公司銀行2022年全年淨收益367.7億元，年增19.7%；稅後淨利147.1億元，年增28.9%，每股盈餘1.63元，金額皆創下歷史新高。第二，資產組合不同。永豐金控兩大子公司銀行與證券，近兩年發揮優勢。

根據央行資料顯示，基本面上，本國銀行去年稅前淨利3,928 億元，創歷史新高，逾放比率續降至 0.15%之歷史新低水準，資產品質佳。統計至去年底，本國銀行平均資本適足比率 14.68%，遠高於法定標準，整體流動性風險不高。

銀行投資工具布局上，矽谷銀將近57%資金係用於長天期債券投資，故受到美國大幅升息之重大衝擊，而本國銀行資產配置以放款為主，投資比重不高，受金融市場股債重挫衝擊不大。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士補充說，美國鷹派升息，衝擊中小銀行帳上出現OCI未實現評價損失，需要美FED信心喊話，惟美國目前已經信心喊話，尚未看到骨牌效應，雖然不能排除，因為銀行業基本是信心行業，如果要擠兌，任何銀行都沒辦法。

永豐金控 金融業 壽險 升息

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