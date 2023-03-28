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影／海基海協失去功能？許舒博：商總願意「先走」面對面溝通

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
商總理事長許舒博（圖）上午舉行「大陸經貿交流團」返台記者會，表示提五大議題獲大陸有關部門正面回應。記者曾學仁／攝影
商總理事長許舒博（圖）上午舉行「大陸經貿交流團」返台記者會，表示提五大議題獲大陸有關部門正面回應。記者曾學仁／攝影

商總大陸經貿交流團(112)年3月21日至25日出訪北京，理事長許舒博理事長親自率團拜訪大陸，以「重啟會談，恢復兩岸文化旅遊交流」為目標，由觀光旅遊、農漁特產品、食品流通、金融、優良老店等業者組成。

商總理事長許舒博上午舉行返台記者會，表示此次商總大陸經貿交流團提五大議題。國台辦等單位以協助產業解決兩岸貿易問題，進而拓展大陸市場，促進雙邊經貿發展，相關問題皆獲大陸有關單位正面回應。

商總是疫後台灣第一個出訪大陸的工商團體，希望達成「重啟兩岸觀光文化旅遊」、「恢復進口台灣農漁特產品」、「協助食品加工業排除困難」、「重啟金融會談 協助金融產業加速布局」、「爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇」五大訴求。許舒博強調，三年來受到疫情封控及隔離措施影響，兩岸產業無法如往昔正常溝通交流，衍生許多貿易障礙，率團訪問大陸期望解決兩岸產業界現階段所遇到的問題。

商總理事長許舒博（圖）上午舉行「大陸經貿交流團」返台記者會，提五大議題獲大陸有關部門正面回應，包括「重啟兩岸觀光文化旅遊」、「恢復進口台灣農漁特產品」、「協助食品加工業排除困難」、「重啟金融會談 協助金融產業加速布局」、「爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇」五大訴求。記者曾學仁／攝影
商總理事長許舒博（圖）上午舉行「大陸經貿交流團」返台記者會，提五大議題獲大陸有關部門正面回應，包括「重啟兩岸觀光文化旅遊」、「恢復進口台灣農漁特產品」、「協助食品加工業排除困難」、「重啟金融會談 協助金融產業加速布局」、「爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇」五大訴求。記者曾學仁／攝影
商總理事長許舒博（圖）上午舉行「大陸經貿交流團」返台記者會，提五大議題獲大陸有關部門正面回應，包括「重啟兩岸觀光文化旅遊」、「恢復進口台灣農漁特產品」、「協助食品加工業排除困難」、「重啟金融會談 協助金融產業加速布局」、「爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇」五大訴求。記者曾學仁／攝影
商總理事長許舒博（圖）上午舉行「大陸經貿交流團」返台記者會，提五大議題獲大陸有關部門正面回應，包括「重啟兩岸觀光文化旅遊」、「恢復進口台灣農漁特產品」、「協助食品加工業排除困難」、「重啟金融會談 協助金融產業加速布局」、「爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇」五大訴求。記者曾學仁／攝影

許舒博 觀光 北京

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