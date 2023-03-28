影／海基海協失去功能？許舒博：商總願意「先走」面對面溝通

商總大陸經貿交流團(112)年3月21日至25日出訪北京，理事長許舒博理事長親自率團拜訪大陸，以「重啟會談，恢復兩岸文化旅遊交流」為目標，由觀光旅遊、農漁特產品、食品流通、金融、優良老店等業者組成。

商總理事長許舒博上午舉行返台記者會，表示此次商總大陸經貿交流團提五大議題。國台辦等單位以協助產業解決兩岸貿易問題，進而拓展大陸市場，促進雙邊經貿發展，相關問題皆獲大陸有關單位正面回應。