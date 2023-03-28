兒童節連假快到了，全球人壽大數據團隊觀察到，不管學齡前或學齡後兒童，家長為孩子投保件數最多的主約為重大傷病險及住院日額型終身醫療險，若以住院日額型終身醫療險搭配實支實付型醫療險等其他定期險附約，一年保費平均約2萬2,000元。

全球人壽建議，為兒童打造終身醫療保障，並可趁機做孩子年度的保單檢視，盤點以下險種，讓保險保障成為守護孩子成長的最佳禮物。

學齡前兒童為嬰幼兒到上幼兒園期間，通常是抵抗力較弱的時期，除了心理上需要逐漸熟悉團體生活外，身體的免疫力也慢慢在適應外在環境的各種病毒，因此也較容易受感染或罹患疾病，甚至一不小心就可能需要住院觀察或治療。

全球人壽建議，可透過住院日額型終身醫療險或長年期的住院日額型定期醫療險作為主約，搭配實支實付型醫療險為附約，可以轉嫁就醫、住院或是手術等相關花費，也能填補父母因照護須請假造成的薪資損失等相關費用，這樣的組合才能更強化保障守備範圍。

不管是學齡前還是學齡後兒童，都是在活潑好動的跑跑跳跳時期，對於外在環境的防禦跟自我保護的知識不足，遇到意外的機率也相對較高，例如：跌倒、燙傷或骨折等情形，投保傷害醫療相關保障，就能幫助爸媽減輕當孩子發生意外時相關費用的負擔。

以實支實付型傷害醫療險為例，當發生意外傷害就診治療時，實際醫療費用超過全民健康保險給付的部分，在保障範圍與限額內可以就醫療院所開立之醫療費用收據申請理賠。

近年來兒童癌症死亡率已居非意外死亡原因的首位，一旦罹患癌症或重大傷病，龐大醫療開銷及照護費用將對家庭經濟形成重大挑戰，惟有預先投保重大傷病險或癌症險，才能在當萬一發生時，可以透過保險來分擔治療過程可能衍生的昂貴費用。而且年紀越小時投保，保費相對較低，也能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。

根據全球人壽大數據團隊統計資料，綜合前述所提及之保障，以0到6歲兒童投保為例，若投保住院日額型終身醫療險為主約，搭配實支實付型醫療險、重大傷病1年期險等附約，一年保費平均約2萬2,000元，就能給孩子一個完整的終身醫療保障，守護孩子的未來。

全球人壽提醒家長，父母永遠是孩子的重要支柱，更是孩子的保障來源，務必先檢視自己保障是否完整、保額是否足夠。若預算有限，可先從基本保障著手，再逐步因應孩子的成長、求學階段進行保單檢視及調整，讓保單成為守護孩子平安健康成長的最佳夥伴。