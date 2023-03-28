北富銀統籌主辦利晉工程40億聯貸案 完成簽約

台北富邦銀行統籌主辦並擔任管理銀行之利晉工程股份有限公司新台幣40億元聯貸案，昨（27）日完成簽約。該案由北富銀及元大銀行統籌主辦，合作金庫、兆豐銀行、華南銀行共同主辦，吸引多家銀行熱烈參與，超額認購達156%，展現金融業對永續的高度支持。

北富銀表示，隨著氣候暖化危機逐年加劇，節能減碳已成全球重要議題，為擴大永續陣容，北富銀積極鼓勵ESG高影響產業進行綠色投資和轉型，建築產業就是最具減碳潛能的產業之一。

以本案為例，資金將用以支應利晉工程承攬之南亞科5A廠及國產建材南港都更案，兩項工程均採綠建築及智慧建築規格興建，可有效降低興建過程的資源浪費及碳排放量，減輕環境負擔，順利並超額完成募集，不僅代表利晉工程的營建品質深獲各界認同，更彰顯北富銀等金融產業對環境永續的投入與重視。

利晉工程成立於1966年，迄今逾56年，從早期的紡織、化纖、染整、電機業的廠房工程，1994年起轉型承建科技業廠房，2001年營業範圍擴大至生化科技、醫療、飯店、百貨商場、金融業、學校、公共工程，及太陽能產業、航太科技等工程。

經營者秉持誠實踏實、永續經營的經營理念，以追求完美品質、精準掌握工期為職志，已深獲客戶的肯定，為工業廠房、廠辦大樓及住商大樓興建之優質領導廠商，近年承攬較知名之建案有中華賓士內湖展示中心、富邦媒體科技momo 物流大樓、長庚醫療財團法人林口總院新宿舍大樓、富邦人壽A25總部大樓等工程。

北富銀表示，會繼續秉持專業，協助營造業資本動能有更佳發揮，為國內經濟發展挹注活水，同時更將積極發揮金融影響力推動永續創新，與產業夥伴攜手朝淨零碳排目標邁進。