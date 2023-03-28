清明連假出遊 富邦產險建議加保國道雙保險

富邦產險今（28）日表示，清明連假將至，許多民眾安排開車出遊計畫，道路風險也相對增加，事前若無投保相關的汽車保險，若不幸發生意外事故，恐帶來巨大的財務損失。

富邦產險建議，除了汽車強制險外，民眾可加保第三人責任險、超額責任險等任意險，若發生事故，可賠償第三人車輛毀壞或財物損失，而對於經常行駛國道的民眾，建議再附加國道雙保險，提升保障的全面性，讓道路駕駛保障更完整。

交通部統計顯示，2022年1-11月道路交通事故共33萬件，其中以「未注意車前狀況」及「未依規定讓車」為主要肇事原因，而高速公路車速快，也提高開車上路的風險。

富邦產險表示，民眾若發生事故撞到名車，須面對鉅額的賠償金，但若有加保第三人責任險及超額責任險等任意險，可以補強強制險不理賠財損的部分，第三人責任險可針對第三人車輛毀壞或財物損失進行理賠；若強制險體傷理賠金額不足，也可彌補差額；當第三人責任險額度不夠賠償時，就會啟動超額責任險。

富邦產險指出，民眾若經常行駛國道，網路投保汽車第三人責任險時，建議再附加國道雙保險，其中，假日或國道增額保障附加條款可擁有加倍保障，國道拖吊交通費用補償險則是讓車主行駛高速公路或快速道路時，避免發生碰撞事故或車輛故障，導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場，讓行車多一份保障。

投保第三人責任險、超額責任險、國道雙保險等任意險，不僅能保護車主自身，還可以保障他人的權益，避免因為意外事故導致的賠償問題。

針對於假期開車旅遊的民眾，富邦產險建議，可根據自身需求選擇合適的汽車保險方案，切勿疲勞駕駛，應養足精神再上路。

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