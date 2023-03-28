防範金融投資詐騙 櫃買中心提醒投資人 勇敢說「不」

近來金融投資詐欺案件層出不窮，歹徒詐騙手法技巧也日新月異，犯罪行為也更加複雜大膽，最常冒充名人、金融（證券）機構人員、政府機構人員、知名資產管理公司、台電客服人員、電信公司人員等身分，讓受害人卸下心防。與被害人聯繫上之後，取得受害人信任、或用利益誘惑、或利用話術給予被害人壓力，以進行金融詐騙。櫃買中心替投資人整理常見的幾種詐騙手法，希望增加投資人的了解，讓投資人能提高警覺，避免自身財務受到損害。

第一種「信任關係型」，詐騙集團會先透過各種手段取得受害人的信任。例如：假冒政府或知名機構人員、透過社群媒體成為朋友、或是建立假的網頁與交易平台，並於網路上宣傳手續費低廉且號稱合法經營，有取得金融主管機關核發之證照，誘騙投資人匯入資金於平台上投資股票、期貨、外匯、黃金、比特幣，並提供假的成交與庫存紀錄及績效數據，投資人見獲利豐厚而持續投入資金。

第二種「保證獲利型」，詐騙集團經常透過網路、社群軟體或電話行銷，甚至以保證獲利的行銷話術，勸誘投資人買進未上市上櫃公司股票、非經核准之境外基金、地下期貨等，宣稱投資人因此能獲取鉅額利益，惟遇市況逆轉或公司營運出問題，即人去樓空，投資人求償無門。

第三種「壓迫話術型」，詐騙集團經常透過各種名目（如家人受傷、朋友急用、司法案件等），或是假冒政府機關、金融機構、知名業者等，以壓迫式的話術（如帳戶遭盜用或凍結、涉及不法案件等），製造受害人恐慌的情境，進而詐取財物。詐騙集團不論是威脅利誘或編造以假亂真的情境以取得信任，最終，都必須要透過受害者提供金錢或者相關資訊，才可以得逞。因此，防範金融詐騙的最佳對策，就是勇敢說”不”，堅定的拒絕提供相關個人資訊。

櫃買中心呼籲，投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐欺專線165，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。櫃買中心提醒投資人勿輕信網路謠言，對於鼓吹加入投資群組或勸誘購買股票及其他金融商品資訊應審慎判斷，確保自身權益，避免遭詐騙受害。