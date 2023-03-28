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馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

三年疫情衝擊 38%入不敷出「零存族」比重創新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

過去三年卻面臨疫情衝擊，對於期盼「三十而立」的青年勞工來說，真的能心想事成嗎？為了保住職場飯碗，不僅要忍受窮忙、過勞，也無法買房，甚至不敢結婚生子，事業和家庭能否保持平衡？yes123求職網「青年勞工生活甘苦與逐夢職涯規劃調查」發現，高達38.1%每月收入大於支出，連續五年惡化；且有22.1%表示「沒有存款(0元)」，「零存族」比率又破紀錄。

yes123求職網調查發現，把收入減掉支出後，「39歲(含)以下」的勞工衡量目前「每月財務狀況」，大致出現「三分天下」的情況：其中37.2%屬於「收支平衡」；還有24.7%屬於「收入大於支出」。

剩下的38.1%屬於「出現財務赤字」，比例高於去年的36.3%，以及前年的34.8%，與大前年的33.8%，還有2019年的32.2%，呈現連續五年惡化困境。

更慘的是，現階段「個人名下」的總存款，平均只有12.4萬元，也少於去年的13.2萬元，以及前年的13.3萬元，與大前年的13.6萬元，還有2019年的17萬元，創五年新低；僅有1.4%的存款，是在「一百萬元(含)以上」。其中甚至有22.1%表示，自己是「沒有存款(0元)」，「零存族」比例又破紀錄，高於去年的20.3%，以及前年的19.1%，與大前年的17%，還有2019年的15.4%。

假如突然失業，以「存款與開銷」估計，平均最長可支撐2.6個月(78天)，仍然「生活無虞」；不過這當中有三成三(33.4%)「完全無法支撐(0個月)」。

「雪上加霜」的還有這件事，合計有七成(70.3%)的青年勞工目前「有負債」：其中43.3%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；27%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。

同時在可複選狀況下，造成青年勞工負債的主因，又依序為：「學貸」(45.3%)、「一般信用貸款」(41.8%)、「卡債」(35%)、「車貸」(22.2%)，以及「替家人親友背債」(21.3%)、「房貸」(18.3%)、「投資失利」(14.4%)、「創業失敗」(12.6%)。

回顧出社會後，在從事過的工作當中，仍有51.8%「曾經領過」兩萬二(含)以下的月薪。而且比起剛進職場時的第一份工作，目前薪水的變化依序為：54.7%是「增加的」；31.1%「持平」；14.2%是「減少的」。

若薪水算是「增加的」，平均則多出9,413元：假設以三十歲當基準、出社會八年換算，每年月薪約緩步成長一千塊出頭。

論財富狀況如何，平均估計退休金，至少需準備1890.6萬元才安心。若以「官方經常性薪資」約4.5萬元估計，換算下來，也就是大概420個月，將近要三十五年不吃不喝，才有可能存到這個退休金目標。

退休金 求職

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