台新銀看歐美銀行風暴 強調「台灣不可能發生」

歐美銀行近期風波不斷，引發民眾擔憂同樣情境在台發生，昨（27）日台新舉辦頂級卓富無限卡上市記者會，會後台新銀行總經理尚瑞強直言，台灣流動性方面其實較美國來得先進，因此「台灣不可能發生這種事情」，並視此次危機為國銀吸納客源的一大機會。

台新銀行昨日舉行「卓富無限卡」的發行記者會，除了信用卡權益，會後聯訪也談及矽谷銀行（SVB）事件對財管客戶是否有影響。

歐美銀行出現流動性風險問題，存戶擔心台灣也上演同樣狀況，存在銀行的財產受到影響，尚瑞強表示，台新也接獲客戶詢問存款是否安好，但一般民眾其實不太了解台灣金管嚴格程度堪稱世界第一。

尚瑞強補充，從本次歐美銀行連環爆，台灣曝險少便可看出台灣規範之嚴謹，且瑞信、矽谷銀行此次作為其實都已違反一般金融常識，台灣金融業在高資本適足率及金管會強力監管下，不可能出現這種狀況。

而國銀對瑞信一級資本債券（AT1）的曝險，尚瑞強指出，該產品僅有私人銀行級的專業投資人才能購買，因此私人財富管理幾乎無人可購，也就不存在私人對AT1曝險一說，且瑞信AT1附加條款指出，當監管機構認為銀行無法持續經營且資本金不足時，AT1可以直接減記為零，因此即便想求償，恐怕也求償無門。