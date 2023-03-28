外匯準備金提存放寬 中華信評示警副作用

經濟日報／ 記者李秉豪／台北報導

受到今年新台幣匯率波動劇烈影響，壽險業提存外匯準備金的壓力遽增，因此金管會在考量監理需求後，決定調整外匯準備金相關注意事項，中華信評昨（27）日警告，更具彈性的外匯準備金法規可能成為台灣壽險業者的負面信用因素，且更不易從損益表中看出避險成本波動影響。

金管會16日公布調整外匯準備金相關注意事項的三大重點，分別為調整外匯準備金累積上限、新增沖抵機制及修改沖抵下限，累積上限改為前一年度國外投資淨曝險平均部位以95%信賴水準計算的一年外匯風險值，新增傳統避險成本提存（沖抵）機制，允許壽險業於避險成本相對低廉時額外提存外匯準備金、相對高昂時額外沖抵外匯準備金，下限規範則修正為前五年度平均每月固定提存金額的六倍。

中華信評昨日出具「更具彈性的外匯準備金法規可能成為台灣壽險業者的負面信用因素」報告，肯定修訂後能使台灣保險業者更有效面對匯率波動對獲利帶來的影響，但也指出，釋出更多外匯準備金抵銷避險成本及強制提存準備金基礎可能降低，代表壽險業者對外匯波動影響的緩衝能力可能變弱，換句話說，由於外匯準備金水位可能降低，因此壽險業者若忽略風管，匯率變動帶來的傷害可能會更大。

據金管會資料顯示，依現行規範計算，今年沖抵下限為458億元，但若依新規計算，沖抵下限僅138億元，差距逾三倍之多。

整體而言，中華信評認為，新修訂後的外匯準備金應注意事項，若忽略有效風險管理，可能對保險業者的信用結構造成負面影響，中華信評也強調，此份報告僅針對新規上路可能帶來的風險，並非評等行動。

外匯 壽險業 台幣匯率

延伸閱讀

壽險租金收入增幅恐腰斬

不動產最低收益率盼調整

新版銀行壓力測試 更嚴了

AT1風暴還沒完？金管會：財管及複委託逾百位客戶、18億變壁紙

相關新聞

保險業發債 金管會大鬆綁

為了讓保險公司有更多工具來強化自身財務體質，金管會將破天荒允許保險公司可以發行10年期以上的次順位債券，等於讓保險業在發...

外匯準備金提存放寬 中華信評示警副作用

受到今年新台幣匯率波動劇烈影響，壽險業提存外匯準備金的壓力遽增，因此金管會在考量監理需求後，決定調整外匯準備金相關注意事...

不能發主順位債 金管會另給條路走

金管會將鬆綁保險公司發行次順位債的條件，從無到期日變成有到期日，但必須至少10年期以上。儘管如此，保險公司還是不能發行主...

創新板獎勵活動 來了

臺灣證券交易所表示，為鼓勵更多新創公司加入臺灣創新板（TIB），及提升市場熱度與交易量，將於4月展開為期九個月的「證券商...

證交所訪星 擴大交流

臺灣證券交易所強化國際合作，提升臺灣資本市場全球能見度，日前由證期局長張振山、證交所董事長林修銘率團，拜訪新加坡交易所首...

期交所徵才 採線上報名

近年來我國期貨市場蓬勃發展，交易量持續表現亮眼。面對國際競爭，臺灣期貨交易所不斷推出多元商品，研發與國際接軌新制度，強化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦