市場湧現逾300億發債潮

中央銀行連五季升息後，市場湧現逾300億元發債潮。券商主管說，「護國神山」台積電今年二度發債、大手筆釋出207億元籌碼；在台積電之後，國營事業台灣中油接棒演出，訂於4月7日登場標售、預計發債金額為170億元，兩家公司合計發行377億元的公司債。

券商主管提供資料顯示，台積電日前發行無擔保公司債，標售結果上周五出爐，其中，5年期利率為1.6%，7年期1.65%，10年期1.82%，發行金額分別為131、23和53億元，總發行金額高達207億元。

在台積電後，中油宣布4月7日標售今年首期公司債，預定總發行額度為170億元，其中5年90億元、7年40億元、10年40億元，中油得依競價結果增減調整各年期金額，增減金額不超過原訂各年期發行金額的80%。

央行3月23日宣布升息半碼（0.125個百分點），為2022年3月以來五度升息，累計升息幅度達0.75個百分點。券商主管指出，央行升息半碼後，企業仍照常發行公司債，主要原因為不少買盤有補券需求、買氣相當熱絡，雖然央行升息會帶動市場利率上漲，但在買盤積極參與競標下，企業仍樂於發債籌資。

市場預估，中油今年首度發行公司債，5年期利率約1.5%至1.55%，7年期利率1.55%至1.6%，10年期利率則介於1.75%至1.8%之間。

中油本次發債，付息方式採固定利率計息，每一年計付息一次，至於還本方式，5年券自發行日起屆滿第4、5年各還本二分之一；7年券自發行日起屆滿第6、7年各還本二分之一；10年券自發行日起屆滿第9、10年各還本二分之一。

【記者陳美君／台北報導】國內「油電凍漲」，令國營事業台灣電力、中國石油財務陷入困境，為籌措所需資金，台電、中油持續發債，但因中央銀行自2022年3月以來五度升息，讓身為發債大戶的兩家國營事業，面臨資金成本漲不停的危機，猶如遭受「二次傷害」。

根據立法院預算中心報告顯示，台電2023年底預計負債總額為2兆4,154.99億元，相關利息費用設算利率，國內銀行借款為1.33%、公司債則是1.05%。截至2022年8月底止，台電已發行的各年期（3、5、7、10年及15年不等）公司債利率介於0.42%至2.02%間，依該公司2022年8月底公司債餘額4,146.2億元、利息費用41.26億元，核算公司債加權平均利率約0.9951%，另目前該公司國內銀行借款平均利率約0.7511%。