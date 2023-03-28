不能發主順位債 金管會另給條路走

金管會將鬆綁保險公司發行次順位債的條件，從無到期日變成有到期日，但必須至少10年期以上。儘管如此，保險公司還是不能發行主順位債，為何如此？

金管會官員昨日解釋，主順位債在國際金融監理上，不能被當成自有資本，次順位債才能當成自有資本，銀行業也是如此規範。

他說，所謂資本，必須具有吸收損失的能力，主順位債的清償順序等同一般債權人，比次順位債還要優先，發行機構有剩餘財產，得先把錢還給人家，如此又怎麼會具有吸收損失的能力。

主順位債不能當自有資本，不過，卻是銀行業、證券業都可以發，獨獨保險業不能發，為何如此？金管會保險局官員昨（27）日解釋，保險業是被高度監理的行業，保險公司自己要有強化資本結構的能力，不能老是舉債度日，這樣對保戶也比較有利。

保險局官員說，監理機關允許保險公司可以發行10年期以上的次順位債，等於多開了一條路給業者，但業者不能因此亂走，既有的條件還是得遵守。

例如，發行的10年期以上次順位債券，不能利率加碼，也不能有提前贖回的誘因。官員解釋，利率加碼會讓發行機構也就是保險公司的財務負擔增加，提前贖回則是會影響保險公司的財務穩定性。