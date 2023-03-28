保險業發債 金管會大鬆綁

為了讓保險公司有更多工具來強化自身財務體質，金管會將破天荒允許保險公司可以發行10年期以上的次順位債券，等於讓保險業在發債部分提前接軌國際制度ICS，將有助減輕接軌過程RBC（資本適足率）下掉的壓力，堪稱接軌紅利大放送。

壽險業者昨（27）日透露，金管會3月22日邀請壽險業者舉行閉門會議，研商「保險公司發行具資本性質債券應注意事項」修正草案，除了允許保險公司發行10年期以上債券，籌得的資金，還可以當做自有資本來提升RBC，且可比照一般資金運用進行相關投資。

金管會保險局官員昨日證實確有此事，已經循程序簽報中，倘若一切順利，下個月公告後即可實施。據了解，這也是金管會主委黃天牧今年3月3日參加壽險公會春酒，預告一兩個月內會推出的政策大菜之一。

黃天牧在春酒上說：「就像我去年春酒講的，接軌不是要讓大家過不去，而是大家一起努力之後能夠過得去。在這樣原則之下，我們用專業，考量台灣的國情，有信心在大家非常關切，無論是接軌的時間、數字或利率上面，能夠盡量符合各位的期待。」

壽險業者說，我國保險公司雖然可以發債，但無法像銀行、證券公司等金融同業可以發行主順位債，保險公司在高度監理下只能發次順位債，非僅如此，發行的次順位債必須是「無到期日」，而且不能有利率加碼或提前贖回等設計。

無到期日的規定，讓保險公司發行債時必須支付較高的成本，這項現行RBC制度底下的規定，比起2026年要接軌的ICS對發債的要求，嚴格許多，因而壽險業者爭取，金管會應該允許業者提前接軌ICS，可以發行有到期日的債券，並且自動把發行期限訂在「10年以上」，以爭取認同。

為了接軌ICS，保險業者，尤其是壽險公司，2025年之前，每次計算RBC時，必須加計C3利率風險，以致風險資本變大、RBC變小，RBC合規壓力浮現。

大壽險精算主管說，影響小的公司，平均每年RBC估計掉10個百分點，影響大的每年可能掉30個百分點，金管會允許壽險公司發10年期次債來充實自有資本，對業者是一大福音。