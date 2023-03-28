玉山植樹 守護生態環境

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
玉山銀行資深副總謝武明（後排左七）、林務局羅東林管處長蕭崇仁（後排左八）與玉山志工親身參與「一生一樹，玉山植樹」活動。玉山銀／提供
玉山銀行資深副總謝武明（後排左七）、林務局羅東林管處長蕭崇仁（後排左八）與玉山志工親身參與「一生一樹，玉山植樹」活動。玉山銀／提供

面對全球暖化日趨嚴重的挑戰，玉山致力於氣候變遷的因應與減緩，攜手林務局推動「一生一樹，玉山植樹」計畫，3月24日由玉山銀行資深副總謝武明號召40位玉山志工共襄盛舉，在臺北市士林區國有林地種下光蠟樹、青剛櫟、相思、紅楠等原生種樹苗，並安排林務局專業的人員進行相關知識介紹和植樹教學，以實際行動守護台灣生態環境。

玉山自2008年起推動「一生一樹，玉山植樹」專案，並於2019年起攜手林務局共同推動國有林及海岸林植林計畫，每年栽種1萬棵台灣原生種樹苗。至今，已完成逾5萬棵樹苗的栽培復育工作，造林面積達37.14公頃，估計每年可吸附900公噸的二氧化碳，約相當於2.3座大安森林公園的減碳量。其中包括位於新北市坪林區、台北市士林區的國有林地及新北市石門區的海岸林地等，這些原生樹苗不僅可兼具固碳、減少溫室效應、防止水土流失、更可發揮增加生物多樣性等多重效益。

林務局羅東林區管理處表示，感謝玉山響應國有林地造林計畫，此次植樹地點位於臺北市士林區3007號水源涵養保安林，將原濫墾竹林砍除後，整地後栽植林木，恢復植生，增加林地覆蓋，除了提供野生動物棲息空間外，更能成功營造友善的森林生態環境，發揮森林國土保安之功效。

玉山長期關注氣候暨自然環境議題，身體力行各項永續行動，包括主動加入TNFD工作小組、領先同業發布氣候暨自然環境報告書、與臺灣大學合作推動信義鄉原生小米復育、舉辦美麗臺灣smile玉山—環保清掃與淨灘活動、支持海龜、臺灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育，並結合金融本業提供各類型綠色金融產品和服務，包括零碳信用卡、綠建築房貸、綠色授信與永續債券等。發揮企業正向影響力，為這個社會、這個環境共創永續美好的未來。

玉山 國有林地

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