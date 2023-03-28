法遵監理專業 兆豐銀接班人要件

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

2016年兆豐銀紐約分行違反美國洗錢防制規定遭重罰，兆豐銀是台灣唯一的美元清算行，在尚未完全脫離紐約金管局監管下，兆豐金、銀董事長人事，政府應更注重其海外業務與法遵監理專業與熟悉度。

兆豐銀紐行遭美重罰新台幣57億元，震驚台灣社會，凸顯特殊地位。在美國高度重視反洗錢、法遵成本高漲、生意難做之下，國銀在美分行只剩下兆豐銀紐行繼續承作外匯中轉業務。

兆豐銀紐行遭重罰後，除了繳交高額罰金，吃掉不少當年度的獲利之外，後續必須完全接受紐約當局的各項監理要求，包括依照其要求聘請第三方專業律師、獨立監督人（IM）等，這部分的人事成本高昂，資訊系統的反洗錢機制強化更投下大筆的金錢、物力與人力，使得兆豐銀紐行從最賺錢的海外分行慘淪賠錢貨。

雖然經過積極改善、建置各項系統與制度後，兆豐銀紐行已經獲准可以不必再花大錢聘任獨立監督人，但是兆豐銀紐行仍屬紐約當局高度監管等級，比起一般銀行接受的監理要嚴格幾十倍，也使紐行迄今還是賺不了錢。

兆豐銀是美元清算行，國銀美國分行因為洗防風險與成本均高，都不做中轉業務，兆豐銀卻不能不做，張兆順率領團隊六年多來累積與美國主管機關打交道與強化洗防管理的經驗值，能否順暢傳承，對兆豐金、銀的員工與數十萬股東來說，應是政府考量新人事不可忽視的關鍵。

兆豐銀 美國 紐約

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