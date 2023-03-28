公股金融高層 下月大風吹

兆豐金控董事長張兆順日前再次請辭並可望獲准，5月底將轉檯上市公司穩懋任獨立董事。府院高層點頭放張兆順離開，相關人事預期在4月中左右，與彰銀、合庫金改選換屆提名名單一併考量，公股金融機構高層人事異動屆時可望趨於明朗。

內閣改組後，公股金融高層盛傳也將大風吹，但自行政院前副院長沈榮津2月出任台灣金董事長人事案之後，公股金融高層人事卻再無動靜，張兆順去年底提出的辭呈遭退後，則是待新內閣就位、新任財政部長莊翠雲上任後，於日前再度請辭，顯示辭意甚堅。據了解，由於過去張兆順已經口頭、書面請辭至少兩次，都被府院高層留任，因此這次張兆順再次表達辭意後，經過溝通，府院高層應不會再難為張兆順繼續留下幫忙，雖然辭呈尚未正式批下，但已有可放張兆順離開的默契。

因此去年張兆順答允穩懋出任其獨董，最後採取當選後再辭去，放穩懋鴿子的狀況，今年不再重演，穩懋也已經對外公告今年股東會補選獨董，候選人仍是張兆順。公股金融業董事長不能兼任，因此張兆順應是最晚在5月底當選穩懋獨董時，即須卸下兆豐金董座職務。

消息人士指出，彰銀、合庫金6月中股東會將全面改選，因此張兆順的接任人選，將會與彰銀、合庫金等其他公股金融高層人事，一併考量，目前尚未定案。

不過，在任的公股金融機構董事長，除了張兆順當年是因兆豐銀紐約分行遭美國天價重罰、銜命救火，所以較為年長，其他年紀未超過65歲法定退休年齡者，其實也寥寥可數，因此金融圈對超過68歲延退不只一次的董事長，是否繼續延退、甚至轉任其他公股金控董座，頗多議論，並有希望公股人事年輕化的聲浪，認為不應將延退的特例變成常態。

另外，公股圈盛傳許久的兆豐金董座接任人選之一、合庫金董座雷仲達，因為身兼銀行公會理事長，若轉兆豐金將牽動理事長改選，也引起關注。

官員表示，財政部支持公股金融機構高層人事年輕化，希望暢通人事、培養接班人。不過，觀察民營金融業董事長七旬以上都有，顯然不可一概而論，因此公股金融機構董事長人選，不一定要拘泥於年齡。