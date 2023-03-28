智慧經營／莊智宏求新求變 衝刺多元業務

莊智宏從就學以來，就不是走在父親莊耀輝安排的路上，但還是意外接下大昌證券董事長的職位；經營管理始終牢記父親莊耀輝的訓示：「顧好公司比較重要，對股東及董事有交代才重要。」

莊智宏1997年前往美國就讀大學，父親原本希望他念資訊管理（MIS）或電腦科學（Computer Science）等電腦相關科系，但莊智宏意願不高，選擇了可以靠投資「錢滾錢」的財經科系；接著再拿到企業管理碩士（MBA）。

老父手把手 指點期貨經營

回台後，自行投履歷找工作，經過碰壁數次還是找到銀行擔任四年理財專員跑業務後，轉往寶來集團的期信公司任職；但半年後，2010年大昌成立期貨公司，大股東跟其父商量要莊智宏到大昌期貨擔任董事長。

莊智宏還在摸索基層工作時，突然被叫來擔任期貨負責人，當然會惶恐，曾同時擔任證券商公會及期貨商公會副理事長的莊耀輝這時才開始教導莊智宏相關證券期貨的經營管理，加上具期貨業豐富資歷的總經理張禮賢可以互相討論，莊智宏逐漸掌握經營管理的重點。

因為有著找工作從基層做起的經驗，莊智宏開始跟當時的致理學院建教合作，培養大四學生可在畢業後到公司任職，因此曾有一半員工來自致理。

莊智宏本身年齡及期貨員工平均年齡都很輕，所以常有創新想法引進經營管理中，例如，國外當時就有期貨下單可以很快速的作法，莊智宏就想引進大昌期貨。

經營期貨時，莊智宏的經營管理原則是「風控優先、獲利其次、市占排第三」，所以遇到需要對客戶砍倉時，一律依主管機關規定砍倉，即使對大客戶也不退讓；這也來自其擔任銀行理專遇到雷曼兄弟事件風暴的經驗，「沒事就沒事，有事就是大事！」所以婉拒很多擬來大昌期貨下單的大客戶。

莊智宏因為自基層做起，「我的薪水是員工給的，員工好，公司才會好。」所以，管理整個企業理念很重視員工，例如，為鼓勵員工注射新冠疫苗，第一劑到第四劑都給2天有薪假；甚至在疫情爆發時，只要各單位不出現無人輪班讓業務空轉，也都給予兩天有薪的預防性休假。由於兩代經營者都體恤員工，集團也不乏年資20、30年的資深員工。

攻網路行銷 帶進創新想法

莊輝耀常教誨莊智宏「身段要軟一點」，莊智宏也牢記在心而運用在跑業務及管理中，但會秉持給方便而不隨便的態度，告誡業務同仁心態要正確，而不是一味只追求業績達成就可以忽略很多規定與做事態度。

莊智宏2021年8月因父親莊耀輝過世而接任大昌證券董事長，深知遇到這波大多頭行情相當不易，證券商經營不能只靠現貨交易的手續費收入，券商融資的成本也墊高了，所以，還是要衝刺業務多元化；例如，推動複委託或海外期貨業務時，要教導業務同仁怎麼推這業務，讓客戶知道獲利的勝率，而非一味要求同仁達成業績目標。

不斷帶進創新想法，尤其在網路行銷方面，莊智宏很早就想在臉書開設粉絲團，當時還沒證券期貨業如此做；大昌證券以前都推出桌曆，電子月曆也早有靜態版，雖未必有助業績成長；但莊智宏仍求新求變，把其當作網路廣告行銷且控管成本；在2023年創新推出電子月曆動態版，尤其2023年電子月曆動態版走運動風，其中一位同仁穿阿根廷足球衣當模特兒，當阿根廷奪得世足賽冠軍，又掀起一波熱門討論話題。

莊智宏「意外」接下大昌期貨、大昌證券董事長職務後，深刻體驗到父親當年經營的壓力，但也感受且繼承到父親強調「照顧員工、讓股東獲利」永續經營理念。