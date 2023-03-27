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央行：2月退票金額20.91億元 統計以來新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（27）日公布，2月存款不足退票金額僅20.91億元，締造歷史最低紀錄，央行官員表示，退票金額下滑，主要是億元以上的大戶退票金額減少；銀行主管解釋，國內資金寬鬆，加上疫後國內消費活絡，個人與企業的償債能力轉強，是退票金額跌至歷史新低的主因。

央行統計顯示，2月存款不足退票金額僅20.91億元，為央行1988年統計以來的歷史新低。

據悉，2月億元以上的退票大戶僅1戶公司戶，退票金額為2.6億元；回顧1月，退票大戶共3戶，分別為個人1戶，金額1億元，公司則是2戶，金額2.9億元，合計退票金額為3.9億元。

央行指出，2月票據交換張數為350萬6,846張，較1月減少42.03％，票據交換金額為8,869億元，較1月減少21.56％，主要為2月較1月減少2個月底峰日，使票據交換張數及金額均減少。

央行解釋，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；1月有2個月底峰日，2月則無。

另外，2月存款不足退票張數共計2,511張，占票據交換張數的比率為0.07％，與1月相同；存款不足退票金額21億元，占票據交換金額的比率為0.24％，為半年低點，並較1月減少0.07個百分點，主要是2月大戶退票金額減少。

央行表示，2月公司戶退票張數占全體退票張數的比重較1月減少2.53個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較1月減少1.35個百分點。

央行

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