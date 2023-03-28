證交所訪星 擴大交流

臺灣證券交易所強化國際合作，提升臺灣資本市場全球能見度，日前由證期局長張振山、證交所董事長林修銘率團，拜訪新加坡交易所首席執行官羅文才等高層，會後雙方團隊就ESG措施、上市監理、碳交易平台等議題進行交流。

即使過去三年處於疫情期間，臺灣證交所仍藉由線上會議形式，與新加坡交易所維繫密切交流，除保持高層對話外，亦多次就上市公司管理、REITs（不動產投資信託基金）制度、結算交割等議題探討市場實務做法。

這次會談是繼2014年簽署合作意向書後，臺灣證交所與新加坡交易所間最大規模的實體交流活動，因此受到高度重視，對於未來推動雙方中長期發展具有正面效益，亦為金融業者及投資人帶來更多機會，有利提升市場信心並促進亞太市場成長。

林修銘指出，這次交流是台星雙方交易所長期合作的重要一步，期待與新加坡交易所及其他國際夥伴進一步加強交流，共同推動永續金融發展，並探索商品開發、共同行銷、資訊分享等更多領域的潛在合作。

雙方業務交流內容涵蓋ESG措施、上市監理和碳交易平台等議題。由於推廣ESG投資與融資對證券市場永續發展至關重要，雙方分享ESG資訊揭露規畫、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循ESG標準、提高投資者對ESG相關議題的關注度，並推廣ESG金融商品。

其次是上市監理，雙方均重視上市公司的管理與資訊揭露，討論如何增進對海外企業的管理、財報揭露與風險控制，並就疫情所衍生的監理挑戰交換意見；另亦分享各自市場的管理實務與經驗。

第三是碳交易平台。目前新加坡交易所已與其他機構合資設立碳交易平台，臺灣證交所亦已著手進行相關規畫及工作，雙方討論如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展與綠色投資。

隨後疫情時代到來，證交所已開始重啟國際實體交流，2022年下半年參與WFE（世界交易所聯合會）、IOSCO（國際證券管理機構組織）年會，增進與各國交易所交流，為未來業務合作奠定根基。

展望未來，證交所將持續藉由引資活動實體赴海外機會，依業務發展規畫拜會當地交易所或參與其他證券相關組織會議，以互惠互利原則，深化交易所網絡關係，提升臺灣國際地位與全球能見度，特別是鞏固鄰近日、韓、星等友好交易所連結，持續進行業務交流，並研商深化合作的可能性。