矽銀事件對台影響？台新總經理：「不是危機 是機會」
歐美銀行近期風波不斷，引發民眾擔憂同樣情境在台發生，今（27）日台新舉辦頂級卓富無限卡上市記者會，會後台新銀行（5848）總經理尚瑞強直言，台灣流動性方面其實較美國來得先進，因此「台灣不可能發生這種事情」。
尚瑞強說，從本次歐美銀行連環爆，台灣曝險少便可看出台灣規範之嚴謹，且瑞信、矽谷銀行（SVB）此次作為其實都已違反一般金融常識，台灣金融業在高資本適足率及金管會強力監管下，不太可能出現這種狀況。
「看到新聞上，很多錢流到新加坡、流到香港去，同等一樣會回台灣」，尚瑞強認為，這次得歐美銀行踩雷，對於歐美高資產客戶回歸會是一個機會，雖然台灣與星港亞洲金融中心定位不同，但仍有機會爭取有錢台商回流。
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