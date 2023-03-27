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升息重壓房貸族 不課囤房稅成主因？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗與賴士葆27日呼籲政府拿出具體辦法照顧租屋者及房貸族。（國民黨提供）
國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗與賴士葆27日呼籲政府拿出具體辦法照顧租屋者及房貸族。（國民黨提供）

央行五度升息房貸族利率突破2%大關，實質薪資還負成長，購屋族快要喘不過氣！國民黨總召曾銘宗27日表示，持有3戶以上非自住房屋者共有3萬餘人，呼籲政府拿出具體辦法照顧租屋者及房貸族。國民黨立委賴士葆直指，房價居高不下的問題就是因為，蔡政府始終不敢拿出硬態度課徵囤房稅

針對央行利息飆升，增加了房貸族負擔，內政部長林右昌前往立法院備詢前表示，政策性的利息補貼會延長到民國113年。然而，至於是否要對特定族群（如房貸族）增加補貼，他指出，任何補貼政策應該要從長計議，必須要穩定。央行升息是全面受到影響，但若要對單一項目進行補貼，也有不公。

房貸族負擔爆增

曾銘宗表示，從去年3月18日開始，央行總共升息0.75%，假設貸款1千萬買房，每年將增加7萬5千元利息負擔。然而，在萬物齊漲，只有薪水不漲的今天，去年實質總薪資僅增加4475元，難以負擔房貸漲幅，更何況前年與去年薪資還呈現負成長。

他指出，根據財政府資料，個人持有三戶以上有36707人，10戶以上高達1659人，顯見富者囤房問題相當嚴重。曾銘宗呼籲，行政院長陳建仁拿出具體辦法，照顧租屋族、房貸族。

國民黨立委謝衣鳯指出，升息不僅影響房貸，還影響到車貸、學貸等貸款。這也就國民黨團一再呼籲政府，還稅於民普發現金1萬元，這對小資族、中低收入戶家庭來說，將有莫大的幫助。

不敢課徵囤房稅

國民黨立委賴士葆表示，台灣人在過去20年來，所得扣除CPI（消費者物價指數）之後，幾乎原地踏步，通膨造成所得呈現負成長，但期間房價漲了4倍，其中土地部分漲7到8成。

他說，因為房屋、土地持有成本過低，造成房地產價格居高不下，但蔡政府始終不敢對持有一定戶數的房屋持有人，課徵囤房稅。

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國民黨 房貸 囤房稅 央行 升息

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