升息壓力山大 雙貸族人數明顯減少

央行持續升息，對於貸款一族負擔明顯增加，根據聯徵中心資料顯示，今年1月房貸與信貸的雙貸族，數量為34.9萬人，月減1624人，減少人數創下94個月的近8年以來新高，房仲指出，雙貸族人數減少，一是春節因素，呈現季節性減少，二是房市不景氣加上央行「升升不息」。

信義房屋專案經理曾敬德表示，從聯徵資料顯示，每年的春節期間因為工作天數較少，雙貸族該月份多會呈現人數減少趨勢，不過今年1月減少的人數特別多，可能與申辦少、償還變多有關，雙貸族通常都是預算較有限，才會動用到信用貸款，面對這波央行房貸利率連五升，雙貸族也會感受升息壓力。

統計顯示，去年12月雙貸族數量來到統計新高的35萬人，平均房貸534.5萬元，平均信貸93.5萬元；今年1月雙貸族減少約1624人，剩下34.9萬人，平均房貸535萬元，平均信貸93.3萬元。去年農曆年後平均每月增加1273人，直到今年1月才出現衰減。