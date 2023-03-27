兆豐投信與新交所簽署「S-REIT Index指數授權合約」

因應站在國際金融市場的高度，看好亞洲金融重鎮新加坡，也期許深化與新加坡資本市場的合作，兆豐投信於3月27日與來訪的新加坡交易所正式簽署「新加坡iEdge S-REIT Index指數授權合約」，希望未來雙方將加強更多在新加坡房地產信託（S-REIT）的合作機會。

本次簽約儀式由兆豐投信董事長陳佩君與新加坡交易所首席執行官羅文才（Loh Boon Chye）完成簽約儀式，也象徵一個資本市場合作的里程碑啟航。

陳佩君表示，本次的合作期許能增進台灣資本市場與國際投資者之間的互動，也期待能展現台灣市場的潛能；S-REIT是 所有在新交所（SGX）掛牌的REITs作為指數成分股，是亞洲第二大的REITs市場，在新加坡交易所上市股票中市值占比約有13%，多年來也是新加坡交易所重點關注的金融商品類別。

兆豐投信希望透過本次簽署的指數授權合約，奠定台灣市場與新加坡市場在S-REITs的合作基礎，亦有助強化S-REITs在台灣金融市場的能見度，提升資產管理的寬廣度，同時期許今後台灣市場、新加坡市場能建立起更緊密的合作關係，為兩地資本市場合作首開先河，期許能共創佳績。