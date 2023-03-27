永豐金證券首創一站式理財教學新平台知識講堂 三大亮點打造投資戰力　　

永豐金證券數位金融服務再創新，宣佈即日起首創推出一站式理財教學新平台「知識講堂」，包括三大亮點：自建互動式直播平台、理財知識加值內容、獨家線下咖啡交流會，結合專業財經網紅名師，整合線上線下無斷點的服務，投資人只要進入網站，一站就可打造理財實戰力。

永豐金證券表示，「知識講堂」打破傳統要經由外部商業網站報名的模式，自建互動式直播平台，從報名、觀看直播、線上互動與留言提問，打造無斷點一站式服務，免除報名與觀看不同平台的困擾；每月邀請財金網紅和永豐金證券專業分析師，舉辦產業新知及投資策略相關的直播講堂，投資人可與講師直接進行線上互動及時解惑。

第二大亮點為理財知識加值內容，提供友善教學介面和內容加值串聯，投資人在購買講堂前，可以試閱大綱與重點摘要，快速取得講堂特色及要點；並以影音協助客戶建立課前基礎知識，更容易在線上講堂吸收知識；講堂直播結束後，可以在平台上無斷點回放影音觀看複習。

永豐金證券前年推出豐雲學堂，目前已累積二千多篇文章與影音，每月瀏覽人次已突破百萬，鑑於投資人對投資知識的渴望，於豐雲學堂平台上新建構「知識講堂」，持續擴增投資人理財學習體驗。

第三亮點為精進線上線下虛實整合，推出「獨家線下咖啡交流會」多元講堂組合，讓投資人除了透過線上直播與講師互動、無限次回放複習影音之外，還可經由線下講座和講師面對面交流，線上線下一站式知識整合為投資決策解惑。

永豐金證券積極發展理財教育普惠金融，2022第3季推出Youtube官方影音頻道，每周播出「台股萬人謎」系列節目，單集影片曾創下16萬次瀏覽，不定期「XQ量化交易交流會」線上直播。此外，過去半年「投資豐向球」系列講座總參加人次已突破5千人，去年底更首次舉辦2023 投資展望年會，邀請六大網紅級財經名師，以線上線下同步模式展開 8 小時馬拉松講堂。

永豐金證券表示，今年已規劃每月舉辦2場以上的知識講堂，首場講堂於3月27日晚上邀請知名財經主播葉芷娟線上分享海外公司債，暢談升息趨勢下的理財機會；4月11日舉辦首場線下咖啡交流會，由權證小哥登場；4月17日邀請產業隊長張捷上線分享選股策略及產業趨勢；後續還有更多優質服務與主題講堂，與投資人共創價值。