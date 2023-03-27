利晉工程40億聯貸案簽約 超額認購156%

利晉工程40億元聯貸案，今(27)日完成簽約；由台北富邦銀行及元大銀行統籌主辦，合作金庫、兆豐銀行、華南銀行共同主辦，吸引多家銀行熱烈參與，超額認購達156%，展現金融業對永續的高度支持。

北富銀表示，隨著氣候暖化危機逐年加劇，節能減碳已成全球重要議題，為擴大永續陣容，北富銀積極鼓勵ESG高影響產業進行綠色投資和轉型，其中建築產業就是最具減碳潛能的產業之一。

北富銀指出，聯貸資金將用來支應利晉工程承攬之南亞科5A廠、及國產建材南港都更案，兩項工程均採「綠建築及智慧建築」規格興建，可有效降低興建過程的資源浪費及碳排放量，減輕環境負擔。

利晉工程成立於1966年，迄今已逾56年，從早期的紡織、化纖、染整、電機業的廠房工程，1994年起轉型承建科技業廠房，2001年營業範圍擴大至生化科技、醫療、飯店、百貨商場、金融業、學校、公共工程，及太陽能產業、航太科技等工程。

利晉工程主興建工業廠房、廠辦大樓及住商大樓等，近年承攬較知名的建案包括中華賓士內湖展示中心、富邦媒體科技momo物流大樓、長庚醫療財團法人林口總院新宿舍大樓、富邦人壽A25總部大樓等工程。