利率即將見頂 瀚亞投資：第2季留意雙債與亞股

第1季全球通膨數據迎來降溫，但聯準會官員鷹派言論、矽谷銀行倒閉事件及瑞士信貸債務危機等負面消息，讓金融市場波瀾再起。瀚亞投信發布第2季投資展望《Insight & Foresight 》表示，市場對於「利率即將見頂預期有充分共識，利空逐步消化，美國可能發生經濟軟著陸，可多加留意亞股，樂觀看待第2季，股債皆浮現投資商機。

第2季區間行情 關注四大關鍵

瀚亞投信投資長林如惠表示，第2季市場主旋律將走區間行情，除了市場已關注的利率、通膨變化，企業獲利及估值將成為關鍵。利率即將見頂，高利率可能維持一段時間，接下來企業營運及信用基本面為觀察重點，

美國聯準會3月宣布升息1碼，基準利率推升至4.75%~5%，達到2007年9月以來最高水準。林如惠分析，債券因殖利率彈升，價值逐漸浮現，加上市場雜音與升息近尾聲，優先看好投資等級債及新興市場債；股市方面則相對看好亞洲國家，以印度、日本、台股為佳，建議挑選具獲利成長的公司，例如：高利率環境下營收持續創高的產業，或受通膨影響較小或具成本轉嫁能力的企業。

股市方面，觀察科技產業庫存調整幾乎完成；再者，預期距離2023年終端利率不遠矣，縱然升息效應對景氣基本面的影響開始顯現，但對評價面影響也在逐漸降低。一旦聯準會停止升息，而後股市表現會較佳，假設經濟不要陷入衰退，股市行情及反彈將更強勁。

股市先蹲後跳 亞股首選印、日、台

股票投資可留意印度、日本及台股三市場。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，看好印度逐季上漲動能，今年2月預算案出台相關政策利多，加上正值人口紅利成長期、政策改革轉型、經濟擴張與企業雙位數成長等利多題材加持，看好內外資金第2季起同步回流，加緊上半年布局腳步。

其次，內需及景氣復甦動能強勁的日本股市，當前評價面極具吸引力。瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日股將受惠於三大趨勢：1.受惠疫情解封，非必須消費性產業的成長與景氣復甦行情；2.日股本益比僅約15倍，遠低於過去10年平均16.4倍，評價極具吸引力；3.新任日本央行總裁植田和男４月初即將上任，可能維持超寬鬆貨幣政策，加上聯準會持續升息，弱勢日幣將支撐日股中的出口類股。

展望台股，瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，景氣處於相對低檔，第2季即將落底，下半年可望緩步向上，研判大盤區間震盪機會大，個股反而有表現空間。選股方向則看好ChatGPT 升級、微軟Copilot新服務帶動的AI概念題材，包括GPU、AI伺服器、資料中心、伺服器族群、泛IP(含ASIC)等科技相關類股。

再者， 隨著政府防疫措施放寬輔以政策刺激，台灣內需消費轉佳，經濟支撐將由外銷轉內需，劉博玄建議關注零售百貨、餐飲、飯店、觀光等類股，考量復甦力道強勁，且股價只要拉回，投資人可趁勢進場布局。

暫停升息後 兩類債券最有利基

債券表現與利率環境息息相關，瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭認為，考量利率政策可望近頂，但經濟仍有衰退風險，建議優先配置投資等級債部位累積債息，目前殖利率大於5%，且基本面健康、信評展望良好。以過去四次升息循環經驗來看，暫停升息後，全球非投資等級債、新興市場債市場上漲表現最佳。

另一值得關注的是新興市場債券，因新興國家通膨相對和緩，違約率走降，且美債利率過高點後通常將帶動新興債及貨幣走升，故建議投資人可留意殖利率逢高時分批布局，以息收累積收益，並靜待未來潛在資本利得行情。