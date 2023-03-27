購屋時機連31個月樂觀 專家這樣解讀買方心態

中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數調查，今年3月六大指標中的「購買房地產時機」為103.95點，較上個月上升1.15點，已連續31個月落在100點以上的「樂觀區」。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，調查顯示在長期通膨的大環境下，民眾仍看重房地產的保值特性，對房市抱持「短期雖猶豫，長期不放棄」的看法。

他表示，雖然近期通膨年增率回落到3%以內，但已連續20個月超過2%水位，而且近期蛋價大漲，又預期電費調升、公務員調薪及疫情後服務業見復甦，都成為央行Q1升息的關鍵，再次凸顯持續性的通貨膨脹問題。

不過國際金融風險雖然提高，但有長期自住剛需的民眾，在過年後賣方讓利意願提升的情況下，反而有積極進場的跡象，包括長期穩定置產的高資產客群，在面對通膨財產縮水時，會採取危機入市的策略，積極尋覓保值性高的不動產長期持有，比如店面、土地或商用不動產等，使本月的購屋信心指數再次提高。