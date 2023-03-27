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社群冒用名人詐騙猖獗 林右昌：投資廣告應實名制

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今審查「內政部組織法」修正草案，林右昌列席備詢。圖／擷取自國會頻道
立法院司法及法制委員會今審查「內政部組織法」修正草案，林右昌列席備詢。圖／擷取自國會頻道

社群平台上，冒充名人從事投資詐騙案件猖獗，內政部長林右昌今（27）日表示，他認為投資廣告應採實名制，也就是本人申請才能登載投資型廣告，金管會已邀集臉書母公司Meta、Google等平台來談，林右昌也不排除親自拜會社群平台，要求負起企業責任。

立法院司法及法制委員會今日審查內政部相關組織法。國民黨立委王鴻薇引述媒體報導指出，假投資詐騙猖獗，詐騙集團冒用財經名人身分，在社群平台從事詐騙，非凡財經台主持人胡睿涵、作家吳淡如、陳文茜、財信傳媒董事長謝金河都不堪其擾，王鴻薇要求內政部提出辦法，「名人都已經快瘋掉！」

林右昌回應，要解決投資型詐騙，最重要是前端管理，若到末端民眾已經點進去受騙，治安警政單位在後面追，永遠追不完，他指出，投資廣告應該要實名制，社群平台要負起企業責任。

林右昌說，所謂實名制是指，若要登載投資型廣告，必須本人去申請才行，若冒名則行不通，必須要求臉書Meta、Google、Youtube、Line等社群平台，在前端就做好把關。

林右昌進一步表示，他上任後非常重視這個問題，在行政院長陳建仁首次召開治安會報時，院長已有裁示，目前金管會也已邀集Meta跟Google來談，其中Meta同意回去詢問母公司，他會繼續追蹤，希望最短時間內有回應。

林右昌表示，這些社群平台應該負起企業責任，不能錢他在賺，卻又造成台灣社會不安寧，他不排除親自拜會這些社群平台，要求他們負起企業責任。

社群 林右昌

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