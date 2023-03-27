全民共享普發現金6000元 元大銀行應援加碼抽36萬元刷卡金

全民期待已久的普發現金6,000元已開放網路登記，針對五種領取管道中最多民眾關注的登記入帳及ATM領現兩種領取方式，元大銀行順勢加碼，舉辦領6,000抽6,000現金翻倍找元大活動，只要於活動期間至財政部全民共享普發現金登記官網https://6000.gov.tw選擇登記入帳至元大銀行帳戶，或持元大銀行金融卡至元大銀行ATM領現，即可抽6,000元刷卡金，總獲獎幸運兒將高達60位，應援加碼金額共達36萬元，回饋100%。

隨著發放日期來臨，許多民眾開始盤算規劃如何妥善應用，元大銀行依據不同客群的需求特點，提供多元的領取方式，無論是偏好數位交易轉帳速度的族群，或是習慣ATM提領實體鈔票手感溫度的客戶，只要記得指定元大銀行，不論是登記入帳或是ATM領現，免預先登錄、免搶登記序號，都能參加元大銀行提供的領6,000 抽6,000現金翻倍找元大活動，以及限時優惠大禮包，就是要把現金6,000翻倍再放大。

元大銀行說，值得注意的是，並非每家金融機構的ATM均提供提領普發現金6,000元的服務，元大銀行為支持政府共享經濟成果作為、提供客戶金融即生活的服務需求，近期於全台全數ATM進行調整，增加普發現金選項，成為公股行庫外，少數參與普發現金政策的民營銀行。元大銀行已完成準備，待政府宣布開放，所有民眾即可至元大銀行ATM領現，另外，持元大銀行金融卡至元大銀行ATM領現者，還可參加領6,000 抽6,000 現金翻倍找元大優惠活動。

元大銀行特別提醒，於全民共享普發現金期間，詐騙集團伺機而動，請民眾特別留意切勿將個人身分證、居留證及健保卡交給他人，杜絕被冒名盜領的機會，保障自身權益。元大銀行亦不會透過簡訊或電子郵件等方式通知民眾與政府公告不同之領取或登錄方式，另外，社群媒體(FB、Line)傳送的不明連結不要點、不要傳，如有疑問請撥打165反詐騙專線，才能在體驗全方位數位服務同時，防範金融詐騙，並享受全民共享經濟成果的美好。