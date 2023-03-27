利率今調升 房貸族瘦荷包

中央銀行上周四決議升息半碼（○點一二五個百分點），台銀等八大公股銀行今天起跟進調升存款利率。

行庫主管指出，隨著銀行調升存款利率，首購族、二房與三房（豪宅）的房貸利率地板價將隨之調漲，分別從百分之一點九三五、百分之二點二二五和百分之二點三四五，提高至百分之二點○六、百分之二點三五和百分之二點四七，足額反映央行升息幅度。

大型行庫主管指出，反映央行本次升息，房貸利率地板價將從百分之一點九三五，調高半碼至百分之二點○六，房貸利率全面邁向「二」字頭時代，若為第二戶房貸，原則上利率自百分之二點三五起跳，第三戶或豪宅戶，利率最低只能拿到百分之二點四七、接近百分之二點五的水準，將有助抑制房市投資炒作風氣。

至於民營銀行，預料在公股行庫全面調整後，陸續跟進調整。

央行升息後，國銀龍頭台灣銀行宣布，今天起調升台幣各天期一般存款及五百萬元以上定存及定儲存款牌告，調幅為○點一二五個百分點，並調升活存利率，幅度為○點一二五至○點一七個百分點。

調整後，台銀一年期定儲存款固定利率將從百分之一點四七五上調至百分之一點六，機動利率從百分之一點四六五調漲至百分之一點五九，創下逾十四年新高。活期存款由百分之○點四五五調升至百分之○點五八，調幅均為○點一二五個百分點。

銀行調升存款利率，會讓存款族利息收入增加，以定存一百萬元、一年期固定利率而言，每年利息從四七五○元增至六千元，存款戶每年可多賺進一二五○元的利息。

土地銀行宣布，今天起調升存款利率，一般定期性存款各天期機動、固定利率統統調升，其中機動利率調升幅度為百分之○點一二五至○點一三五，固定利率調幅均為百分之○點一二五，活期存款利率由百分之○點四五五調升為百分之○點五八○，幅度為百分之○點一二五。

調整後，土銀一年期定儲固定利率由百分之一點四七五增至百分之一點六，機動則是由百分之一點四六五，調漲至百分之一點六，幅度分別為○點一二五和○點一三五個百分點。

合庫銀行今天起也調升存款利率，其中活存及活儲存款均調升○點一二五個百分點，一般定存與定儲存款機動利率及固定利率，若為一年內，各期別均調升○點一二五個百分點；超過一年調升○點一三至○點一四個百分點。調整後，一年期定儲固定利率由百分之一點四七五上調為百分之一點六，機動利率則是自百分之一點四六五上修至百分之一點五九。