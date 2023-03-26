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純網銀財報全都露..將來銀行去年累虧23億 增資壓力大
據三家純網銀2022年財務報告揭露，將來銀行2022年底累積虧損達23.32億元，是純網銀中，累虧最嚴重者。據了解，將來銀行今年將做增資，不排除比照連線商銀（Line Bank）先做減資彌補虧損後再增資，最快6月底前將提報董事會。
一旦將來銀行拍定今年做減增資，將是繼Line Bank後，純網銀增資的第二家。
將來銀行是在2022年3月29日開業，等於開業滿一年，就面臨增資壓力，與2021年4月開業的Line Bank，也是在2022年6月滿周年後就做減增資，顯示純網銀燒錢速度極快。
據財報揭露，將來銀行去年底累積虧損23.32億元，一年虧損增加了75%，Line Bank累積虧損15.8億元次之，樂天累虧12.06億元最少、增資壓力也最小。
依銀行法64條，銀行虧損逾資本額1/3者，得限期增資。將來銀行資本額100億元，等於虧損達33億元時，大股東就得掏錢增資。
若以將來銀行每月虧損約0.8~0.9億元來看，以最保守的「燒錢」速度估計，2023年底將來銀行就會虧損達33億元。
據金管會統計，2023年1月底三家純網銀仍陷虧損，以連線商銀稅前虧損1.1億元賠最多，將來銀行虧0.99億元，樂天則虧0.54億元，若以存放比來看，連線商銀1月底存放比48%，將來銀行13%，樂天則僅7%，全部遠低於同業平均的70%，顯示放款仍是純網銀的最大困境。
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