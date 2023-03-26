快訊

屏東富統食品失火工廠燒成廢墟 初估損失破億

拳擊／林郁婷世錦賽銅牌取消 體育署回應了

UBA／游艾喆、莫巴耶狂飆42分 政大男籃退健行完成3連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

純網銀財報全都露..將來銀行去年累虧23億 增資壓力大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據三家純網銀2022年財務報告揭露，將來銀行2022年底累積虧損達23.32億元，是純網銀中，累虧最嚴重者。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
據三家純網銀2022年財務報告揭露，將來銀行2022年底累積虧損達23.32億元，是純網銀中，累虧最嚴重者。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

據三家純網銀2022年財務報告揭露，將來銀行2022年底累積虧損達23.32億元，是純網銀中，累虧最嚴重者。據了解，將來銀行今年將做增資，不排除比照連線商銀（Line Bank）先做減資彌補虧損後再增資，最快6月底前將提報董事會。

一旦將來銀行拍定今年做減增資，將是繼Line Bank後，純網銀增資的第二家。

將來銀行是在2022年3月29日開業，等於開業滿一年，就面臨增資壓力，與2021年4月開業的Line Bank，也是在2022年6月滿周年後就做減增資，顯示純網銀燒錢速度極快。

據財報揭露，將來銀行去年底累積虧損23.32億元，一年虧損增加了75%，Line Bank累積虧損15.8億元次之，樂天累虧12.06億元最少、增資壓力也最小。

依銀行法64條，銀行虧損逾資本額1/3者，得限期增資。將來銀行資本額100億元，等於虧損達33億元時，大股東就得掏錢增資。

若以將來銀行每月虧損約0.8~0.9億元來看，以最保守的「燒錢」速度估計，2023年底將來銀行就會虧損達33億元。

據金管會統計，2023年1月底三家純網銀仍陷虧損，以連線商銀稅前虧損1.1億元賠最多，將來銀行虧0.99億元，樂天則虧0.54億元，若以存放比來看，連線商銀1月底存放比48%，將來銀行13%，樂天則僅7%，全部遠低於同業平均的70%，顯示放款仍是純網銀的最大困境。

將來銀行 網銀

延伸閱讀

詐團自稱財經專家胡睿涵 女會計投資股票遭詐60萬元

「大學的脊梁」盜版檔案LINE瘋傳 管中閔：有心人刻意變造

高雄7旬嬤和「主任檢察官」成Line好友 領85萬結局曝

中職／桃猿二軍隊名沒樂天？領隊：怕球迷覺得太長

相關新聞

純網銀財報全都露..將來銀行去年累虧23億 增資壓力大

據三家純網銀2022年財務報告揭露，將來銀行2022年底累積虧損達23.32億元，是純網銀中，累虧最嚴重者。據了解，將來...

變嚴！國銀壓力測試卷新加壓3件事 大股東臨增資壓力

金管會上周二（21日）發出銀行壓力測試考卷，首度要求對新南向國家經濟、美元利率、資安缺失等三大模擬情境做測試，更大幅拉高...

升息不止首購族縮手 行庫估青安承作短期難再大爆發

央行去年3月啟動升息循環，財政部旗下公股銀行主辦青安房貸，端出利率減升半碼優惠，為首購族減壓。據統計，去年5月至7月，撥...

公股銀房貸利率最快4/1反映升息 首購地板價2.06%

央行再升息半碼，牽動放款利率調高、房貸族首當其衝，各公股銀行調整依據不同，非政策性房貸利率調幅0.125個百分點左右，最...

德銀掀風波 金管會：掌握曝險情況

德意志銀行股價24日暴跌，市場關心國內金融三業銀行、保險、證券的曝險金額，對此，金管會官員昨（25）日表示，德意志銀行後...

匯市最前線／台幣獨家開市 小貶3.5分

台北匯市昨（25）日獨家開市，因國際匯市休市，不見外資身影，交投清淡，新台幣兌美元收盤收30.388元，貶3.5分，成交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦