變嚴！國銀壓力測試卷新加壓3件事 大股東臨增資壓力

金管會上周二（21日）發出銀行壓力測試考卷，首度要求對新南向國家經濟、美元利率、資安缺失等三大模擬情境做測試，更大幅拉高國內外利率波動測試，從上次版本的利率上下震盪200個基本點、加壓到300個基本點，測試版本更嚴苛，未過關者，將讓大股東臨增資壓力。

金管會在2021年也做過一次「公版」壓力測試，當時包括公股行庫在內的逾5家銀行都沒過關，2023年後再一次模擬考，這次比兩年前測試情境更多、又更加壓，是否會讓沒過關者的銀行家數變多，已受市場矚目。

所謂「壓力測試」猶如金管會給各銀行的模擬考，測試全體銀行在輕微和嚴重情境下，各銀行資本適足率、槓桿比是否仍可維持在法定標準上，藉此讓各銀行自我檢視，面對嚴峻挑戰，資本是否足以承擔風險。

目前銀行業法定資本要求是普通股、第一類和資本適足率都需各維持7%、8.5%及10.5%，槓桿比則需維持3%。

金管會要求各銀行需以2022年底資本適足率、槓桿比等相關數據為計算基礎，並在6月底前交卷，測試結果未合格者，也需同步提報因應措施。

以過往來看，各銀行多以增資、或是發行債務性資本工具等資本強化方案做因應，大股東將面臨增資壓力。

今年國銀的模擬考，與兩年前有三大不同，一、總體經濟指標，國內外經濟成長率、失業率、房價中，對歐美日、陸港等六大主要國家「經濟成長率」情境全做加壓，並新增新南向國家，但國內情境測試並未調整。

嚴重情境設定是，美國、香港、日本、歐盟第一年經濟成長各衰退8.3%、7%、6.1%及4.8%；另新增新南向國家則設定首年經濟衰退1.5%。

據了解，金管會這次新增新南向國家經濟指標，是參考IMF（國際貨幣基金）今年初發布的國家經濟成長率報告，亞洲及開發中國家近年受疫情等影響，經濟成長率衰退較大，因此納入模擬測試。

二、利率水準，則因應美元利率走揚，新增測試美元利率升高對資產價值影響，嚴重情境是測試美元利率升高200個基本點。銀行主管說，美元利率走高將增加銀行債票券未實現損失，將會吃掉普通股權益。

另對台幣利率走低會讓銀行淨利息收益減少，這次嚴重情境也加壓了5個基本點到30個基本點。未實現利益減少數額也會影響資本適足率。

市場風險因子，嚴重情境測試是國內外利率上下震盪300個基本點（一個基本點為0.01個百分點），較上次版本加壓100個基本點。

三、作業風險測試，除維持理專A錢遭裁罰需增提作業風險資本外，新增在2023年3月底前有發生資安缺失事件者，也需做測試，據了解，資安占作業風險成因比重高，因此金管會列入測試因子。