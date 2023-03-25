勞動部出招圍堵地下匯兌 保障移工權益

針對立法委員郭國文等委員呼籲跨部會加強合作，防範地下匯兌侵害移工權益。勞動部今（25）日表示，除已透過入國講習及網路社群宣導外，將進一步提供合法匯兌機構名單，加強宣導移工選用，並強化與金管會合作，鼓勵移工檢舉不法匯兌、協助查處，保障移工權益。

勞動部勞動力發展署說，為避免移工所得遭從事地下匯兌者侵占或詐騙，已積極配合行政院洗錢防制工作，向移工宣導應循合法管道辦理匯兌。對於初入境的移工，在機場移工關懷服務站及一站式入國講習課程中，宣導合法通匯觀念，以及製發「移工在臺工作須知手冊」、製播移工來源國語言之廣播節目、外國人勞動權益維護資訊網站及透過Line@移點通、1955hotline臉書等多種宣導管道，經常提醒移工應合法通匯，認明合法匯兌機構、保障自身權益。

另配合金管會已經許可的二家小額匯兌的機構，統振（6170）(QuickPay)、東聯互動(例如越南VietMoney)，可以提供移工朋友利用手機app即能省時、省力、省錢及安全地匯款。發展署後續將在移工一入境時，就提供合法通匯管道及合法機構名單，並配合金管會更新名單主動發送，避免移工遭地下匯兌詐騙，為移工保住辛苦錢。

發展署也說，目前移工國外通匯的另一個合法管道，則是依據金管會銀行法等規定，委託經勞動部許可的跨國人力仲介公司代為辦理國外通匯服務，並同樣受金管會法令規範，匯兌都應循合法通匯機構管道。目前勞動部已規範要求仲介公司，主動提供合法正確匯款管道資訊給移工，並納入年度仲介評鑑評分，未落實的仲介公司將不給分。

發展署呼籲，通匯前，移工朋友要小心匯差過大的誘騙手法，只要發現有個人、仲介機構或商店有非法辦理匯兌的行為，可向1955申訴檢舉。非法經營地下匯兌，已涉違反銀行法，移工申訴檢舉案件及提供的事證，勞動部會協助移送，並交由金管會依法查處，鼓勵移工挺身而出檢舉不法。移工對於國外通匯如有任何疑義，可撥打1955專線詢問。