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新光銀行響應EARTH HOUR 關燈一小時邁第五年

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新光銀行總經理李正國倡議地球關燈一小時活動。圖／新光銀提供
新光銀行總經理李正國倡議地球關燈一小時活動。圖／新光銀提供

新光金控（2888）子公司新光銀行關注氣候變遷支持地球關燈一小時活動，已邁入第五年，將於3月25日晚間八點半邀請所有人共同關燈，除了倡議地球關燈一小時活動之外，內部也同步宣導節能減碳措施，督促同仁於公共空間應落實隨手關燈及電器設備等，午休時間關閉照明。另各單位室內空調溫度設定於攝氏26度，並於18:30準時關閉，透過節能措施執行，讓同仁一起為地球盡一份心力。

由世界自然基金會（WWF）於2007年在雪梨發起，「Earth Hour 關燈一小時」活動，已成為全球自發性公益減碳行動，提倡在每年三月份的最後一個星期六，於當地時間晚上八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任。

新光銀行為有效落實節約能源，在110年6月於全行104間分行進行全日關閉各分行直、橫式招牌燈、外牆廣告等燈源，截至2022年12月31日止，共累計減省用電度數約39萬度、節費金額約52.8萬元及減碳量達100噸，對於減碳行動，新光銀行自今(2023)年起仍持續落實夜間能源節約措施，為永續環境竭盡心力。

今年度新光銀行特別與荒野保護協會合作全新企劃，除了於本(3)月25日星期六晚上8:30-9:30分關閉不必要的電源一小時外，再邀請民眾一起成為「線上綠公民」，透過遊戲方式一起守護地球，為地球留下綠地環境。民眾每完成一次遊戲，新光銀行即捐款新臺幣10元協助荒野守護棲地，成功完成者還有機會獲得500元7-11禮券(共4名)。

減碳

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