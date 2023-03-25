清明連假出遊 刷富邦卡最高享18%回饋

台北富邦銀行表示，連續五天的清明連假即將到來，不少民眾已經摩拳擦掌期待出遊，為了讓卡友旅遊時更加便利愉快，北富銀旗下各信用卡紛紛推出超強旅遊優惠，在指定店家訂飯店、買機票、購行程，最高可享18%刷卡優惠，讓旅行的快樂跟回饋一起High到最高點。

北富銀表示，今年以來，受惠於國境開放及連續假期眾多，旅遊消費持續增溫，北富銀2月海外簽帳金額與去年同期相比大幅成長1.6倍，整體旅遊消費成長近七倍，航空類消費則成長十倍，體現民眾當前對休閒旅遊的強勁需求。

海外消費部分，J卡提供日韓當地消費最高5%回饋，帶動日本地區簽帳金額近六倍，增幅最為顯著；momo卡目前累積發卡量已超過82萬卡，今年度在海外、航空及旅行社都有安排加碼活動，最高加碼達10%，也創造簽帳金額成長1.5倍的亮眼成績。

這次清明連假，北富銀旗下各信用卡也卯足全力提供豐富旅遊回饋。在住宿方面，使用J卡透過Agoda、Booking.com指定連結預定全球飯店，或於全台雀客旅館、承攜行旅品牌連鎖飯店、tourbobo訂房網官網，輸入指定折扣碼結帳訂房，可享最高16%回饋。

如果透過旅行社安排行程，以富邦Costco聯名卡於雄獅、可樂、ezTravel、東南、山富、鳳凰等旅行社不限金額消費，享最高5%好多金回饋；用momo卡在雄獅、可樂、東南、喜鴻、山富、 鳳凰等旅行社消費，最高可享5% momo幣回饋。

另外，可樂旅遊每周五的富邦卡友日，使用任一富邦卡購買推薦商品並輸入指定優惠碼，可享最高13%優惠，此優惠可與富邦Costco聯名卡的5%旅行社回饋合併享用，累計最高可享18%回饋，相當划算。

許多航空公司會在官網開放特價機票，吸引大批消費者直接到航空公司訂購，若能善用信用卡回饋，還有機會利上加利。使用富邦Costco聯名卡在長榮、中華、華信、立榮、國泰、星宇等航空公司不限金額消費，可享最高5%好多金回饋。

以momo卡在長榮、中華、星宇、國泰及日本航空、全日空等指定航空公司消費，享最高10% momo幣回饋，都是在航空公司購票時相當實惠的選擇。

根據交通部觀光局最新資料統計，今1月台灣民眾出國目的地，第一名仍是日本。目前日韓旅遊中，J卡提供日韓地區3%無上限及活動加碼2%回饋，合計最高5%超高回饋，成為日韓旅遊必備神卡。

使用momo卡在海外通路消費，可享最高5% momo幣回饋，有計畫去日韓旅遊的民眾別忘了帶上Ｊ卡或momo卡，開心玩樂的同時還能賺到更多回饋。

國內出行方面，Open Possible聯名卡不限加油站品牌，天天享最高5.5%加油回饋，絕對是開車出遊的加油神器。

J卡則提供汽機車租借優惠，刷J卡租用GoShare、WeMo、iRent、ZOCHA等共享汽機車，可享最高10%回饋；富邦Costco聯名卡則是提供高鐵購票最高12%回饋。

無論開車還是搭乘大眾運輸工具，選對富邦卡都能享有相當不錯的回饋。

北富銀也提醒民眾，因應與日盛銀合併需要，北富銀將在4/2暫停系統服務以進行整併作業，信用卡一般刷卡交易不受影響。當日自上午8點起，部分信用卡功能如線上辦卡、消費查詢等將暫停使用；上午9點開始，ATM、網行銀、金融卡、簽帳金融卡之各項交易會暫停使用，建議可提前安排資金及金融服務需求替代方案，以免影響資金運用。

北富銀積極傾聽客戶心聲，致力結合多元場景推出豐富的回饋活動，打造便捷實用的創新功能，滿足卡友的不同需求。未來，北富銀會持續從卡友角度出發，在產品及服務上不斷推陳出新，以期成為民眾國內外消費的最佳夥伴。