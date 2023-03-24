元大寶華：製造業庫存去化需要3季到1年 台灣經濟成長難樂觀

不少經濟預測機構都評估下半年科技業庫存可望去化，經濟可望開始回溫，但元大寶華綜合經濟研究院今天表示，多數廠商對年中庫存調整結束的預期，乃是基於「正常庫存天數」的假設，而這個假設又奠基於對市場景氣與需求的看法。由於市場需求明顯不足，多數業者可能還要3季到1年時間，存貨才會回到正常，下半年需求恐有「未如預期」回溫風險，使庫存去化時程延長，致台灣今年經濟成長難樂觀。

元大寶華表示，去年底評估業況時，製造業廠商大多預期今年上半年應可庫存去化完成，但近來業者陸續修正看法，表示庫存去化將比預期久，台灣自行車兩大廠即為顯例。

元大寶華指出，巨大的庫存數量高得超乎預期，去化速度也意外得慢，原本以為一個旺季即可消化，如今預計最快9月以後庫存才能降下來；美利達亦表示，本以為疫情過後，庫存可以快速消化，但事與願違，目前預計庫存大概要1年才能解決。其實不僅自行車產業陷於消化庫存的困境，還有許多電子資訊業與其他製造業也面臨同樣問題，資訊電子業2022第4季銷售量指數下降8.4％，存貨量指數年增率高達48.2％，可以得見。

為什麼擁有完整生產資料（含上／下游）的製造業廠商，會錯判去化庫存時程？元大寶華綜合經濟研究院表示，主要原因在於多數廠商對年中庫存調整結束的預期，乃是基於「正常庫存天數」的假設，而這個假設又奠基於對市場景氣與需求的看法。

廠商愈來愈發現全球需求偏冷、景氣復甦腳步緩慢（亦與主要央行持續升息有關），下半年需求恐有「未如預期」回溫的風險，使庫存去化時程延長。

元大寶華認為，即使政府還稅於民的6000元現金發放在即，多少有利台灣消費動能。但目前製造業庫存壓力仍大，抑制產業投產意願，也拖累今年經濟成長表現。由於市場需求明顯不足，多數業者可能還要3季到1年時間，存貨才會回到正常情況，而銷售量指數開始呈現上升的狀態。對照過去經驗，本波庫存去化循環有延長的現象。

元大寶華表示，綜上可知，在全球需求未見強勁復甦前，滿手庫存的台灣製造業與資訊電子業對傳統旺季的看法轉為保守，投產行為也會相應調節，挹注台灣經濟成長的力道自然減弱，連帶讓今年台灣GDP難以亮眼。