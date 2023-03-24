快訊

曾被婆婆罵到撕破臉！對方多年後主動聯絡 媳得知原因怒封鎖

元大寶華：製造業庫存去化需要3季到1年 台灣經濟成長難樂觀

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
元大寶華綜合經濟研究院表示，由於市場需求明顯不足，多數製造業者可能還要3季到1年時間，存貨才會回到正常，下半年需求恐有「未如預期」回溫風險，使庫存去化時程延長，致台灣今年經濟成長難樂觀。記者余承翰／攝影
元大寶華綜合經濟研究院表示，由於市場需求明顯不足，多數製造業者可能還要3季到1年時間，存貨才會回到正常，下半年需求恐有「未如預期」回溫風險，使庫存去化時程延長，致台灣今年經濟成長難樂觀。記者余承翰／攝影

不少經濟預測機構都評估下半年科技業庫存可望去化，經濟可望開始回溫，但元大寶華綜合經濟研究院今天表示，多數廠商對年中庫存調整結束的預期，乃是基於「正常庫存天數」的假設，而這個假設又奠基於對市場景氣與需求的看法。由於市場需求明顯不足，多數業者可能還要3季到1年時間，存貨才會回到正常，下半年需求恐有「未如預期」回溫風險，使庫存去化時程延長，致台灣今年經濟成長難樂觀。

元大寶華表示，去年底評估業況時，製造業廠商大多預期今年上半年應可庫存去化完成，但近來業者陸續修正看法，表示庫存去化將比預期久，台灣自行車兩大廠即為顯例。

元大寶華指出，巨大的庫存數量高得超乎預期，去化速度也意外得慢，原本以為一個旺季即可消化，如今預計最快9月以後庫存才能降下來；美利達亦表示，本以為疫情過後，庫存可以快速消化，但事與願違，目前預計庫存大概要1年才能解決。其實不僅自行車產業陷於消化庫存的困境，還有許多電子資訊業與其他製造業也面臨同樣問題，資訊電子業2022第4季銷售量指數下降8.4％，存貨量指數年增率高達48.2％，可以得見。

為什麼擁有完整生產資料（含上／下游）的製造業廠商，會錯判去化庫存時程？元大寶華綜合經濟研究院表示，主要原因在於多數廠商對年中庫存調整結束的預期，乃是基於「正常庫存天數」的假設，而這個假設又奠基於對市場景氣與需求的看法。

廠商愈來愈發現全球需求偏冷、景氣復甦腳步緩慢（亦與主要央行持續升息有關），下半年需求恐有「未如預期」回溫的風險，使庫存去化時程延長。

元大寶華認為，即使政府還稅於民的6000元現金發放在即，多少有利台灣消費動能。但目前製造業庫存壓力仍大，抑制產業投產意願，也拖累今年經濟成長表現。由於市場需求明顯不足，多數業者可能還要3季到1年時間，存貨才會回到正常情況，而銷售量指數開始呈現上升的狀態。對照過去經驗，本波庫存去化循環有延長的現象。

元大寶華表示，綜上可知，在全球需求未見強勁復甦前，滿手庫存的台灣製造業與資訊電子業對傳統旺季的看法轉為保守，投產行為也會相應調節，挹注台灣經濟成長的力道自然減弱，連帶讓今年台灣GDP難以亮眼。

元大 製造業 景氣

延伸閱讀

元大銀副董 周筱玲轉任

長科急單到 毛利率看升

全民權證／聯詠 兩檔有看頭

「來吧! 騎車趣 Let’s go」2023國家風景區自行車旅遊行銷主題館

相關新聞

台銀開第一槍跟進央行升息 1年期定儲機動利率創逾14年新高

台銀自112年3月27日起調整新臺幣存款利率，中央銀行自112年3月24日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率...

新台幣連4升 收30.353元創逾1個月新高

國際美元止跌回升，新台幣匯率陷入區間整理，今天收盤收在30.353元，小升1.9分，連續4個交易日走揚，並創逾1個月新高...

元大寶華：製造業庫存去化需要3季到1年 台灣經濟成長難樂觀

不少經濟預測機構都評估下半年科技業庫存可望去化，經濟可望開始回溫，但元大寶華綜合經濟研究院今天表示，多數廠商對年中庫存調...

合庫跟進央行升息 3月27日起調整各天期存款牌告利率

中央銀行自112年3月24日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。合作金庫商業銀行今（24...

足額反映央行升息 台銀1年期定儲固定利率站上1.6％

中央銀行昨（23日）宣布升息半碼，重貼現率來到1.75%，因應央行升息，台銀今傍晚宣布，從下周一（27日）起足額調升新台...

央行勇敢連5升學者按讚！為何升息半碼能消弭通膨預期？台幣匯率走升又該怎辦

繼美國聯準會（Fed）升息1碼後，央行周四（3/23）決議升息半碼，學者邱俊榮肯定央行此次決定，表示如此可以適度消弭大家對通膨的預期，以及壓抑不合理的漲價，畢竟打通膨不能只看當下的CPI數據，下手的時間點也相當重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦