資本公積配息？合庫金雷仲達：股利政策看這三點

合庫金控（5880）今（24）日舉行法說會，由合庫金控董事長雷仲達率領高層主持，市場關注雷仲達未來動向，他今日回應，一直尊重想法，個人計畫或主動權並非他本人，對於金控股利政策，對於合庫金控過往股利政策受到存股族喜愛，雷仲達表示，公司經營成果果實原本就要跟股東大眾分享，公司一直尊重這想法。

今年是否會動用資本公積配息？合庫金控強調，股利政策參考往年配息水準、兼顧財務健全、考量股東權利綜合評估，目前尚在規劃中，OCI台外幣債相關部位，未實現評價損益地的確受到利率彈升，影響未實現損失波動，但今年利率明顯往下調整，預期將會逐步改善。

對於瑞信風暴，合庫金強調，並未向財富管理客戶銷售AT1債券，同時指出「並未有財富管理客戶採到AT1債券地雷」，因為合庫銀並未向財管客戶銷售，對瑞信暴險金額與占比有限，影響不大。

合庫指出，今年美國聯準會（Fed）利率升息已經接近尾聲，市場利率來到相對高點，合庫將會適時建置優質債債券；台股投資策略部分，考慮俄烏戰爭、歐美金融動盪加劇等因素，將沈選擇營運穩健配息穩定的績優股。

合庫金控2022年合併稅後淨利208.17億元，較2021年下降1.86%，獲利公股第一。合庫金控資本適足率120.86%，雙重槓桿比率118.44%。

在國際化布局方面，合庫銀行捷克布拉格代表人辦事處於當地時間2022年11月14日正式開幕營運，另新加坡分行申設案業於2022年12月13日獲金管會核准申設，未來將積極推動申設進程，串聯東南亞地區金融服務網絡，增裕海外盈餘貢獻。